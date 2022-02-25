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الحرب على أوكرانيا تغيير نظام..ام وضع حد لتدخلات غربية ؟!


 

  كاظم الطائي ||

 

  الاسباب التي ادت الى الحرب على أوكرانيا.. وقد تتكرر في مناطق مختلفه في العالم بما فيها الشرق الاوسط..

  من هنا يجب الامعان في أهداف تلك الحرب القائمة ..

 و هل كانت اطماع..؟ ام دوافع أمنية.. ؟

  السؤال الاهم في هذه المرحلة..

 من هو المسبب الرئيسي لهذه الحرب ..؟

  مجموعة أسئلة قد تتبادر الى الذهن ..

  او ان الذي حصل سببه غفلة رئيس أوكرانيا..؟

  الأرجح هو ميول الرئيس الأوكراني نحو رغبات الغرب وعلى وجه التحديد بريطانيا و أمريكا!!!

  حيث صممت الولايات المتحدة وحلفاؤها خلال تسعينيات القرن الماضي هيكلت الأمن الأوروبي دون أن يكون لروسيا دور أو التزام واضح..

  ومنذ تولي "فلاديمير بوتين" رئاسة روسيا وبلاده تتحدى هذا النظام.. فقد اشتكى هرم السلطة في موسكو  مرارا من تجاهل النظام العالمي لمخاوف الأمن الروسي..كما طالب الرئيس الروسي  باعتراف الغرب بحق موسكو في دائرة امتيازات خاصة داخل الفضاء السوفيتي السابق..

  والذي تبين ان الحراك الأمريكي ومن يدور في فلكها يدفع لمحاصرة روسيا..!!!

  ومن غير المنطقي ان تقف القيادات الروسية متفرجة .. لذلك راينا التجربة على أوكرانيا قد تكررت من قبل..

  حيث شنت توغلات عسكرية محدودة في الدول المجاورة لها

   (مثل جورجيا) التي سعت هي الاخرى للخروج من فلك روسيا..

  وذلك للحيلولة دون تغيير وجهة تلك الدول بالكامل نحو الغرب.. كما حذرت موسكو أوكرانيا من ذات الخطوات ..

  اذن غفلة الرجل زيلينسكي هو الذي مهد لهذه الحرب على بلاده لكونه لم ياخذ بنظر الاعتبار مخاوف موسكو..

  بالتالي الحرب لم تكن يوما خيار الحكماء..

   ان لم يوضع المرء بين خياران احلاهم مر ..؟

  وهنا نطرح سؤال.. هل سيتكرر سيناريو الذي نشهده في أوكرانيا.. وهل ستُجبر دول.. لتكرار ما قام به الجيش الروسي في أوكرانيا..؟ تحت ذات الحسابات والمخاوف.. مثال على ذلك البحرين وما يجري حولها من استقطاب لقوى مختلفه بما فيها الكيان الاسرائيلي الموقت ..وهذا التصرف قد يعيد ذات السيناريو.. اذن الحكمة سيدة الموقف .. ومن الله التوفيق

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