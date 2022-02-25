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حرب أوكرانيا لن تصل لحرب عالمية


 

 نعيم الهاشمي الخفاجي ||

 

 مايحدث الآن من نزاع مسلح مابين روسيا وأوكرانيا يبقى حرب محدودة ولم تصل إلى  حرب عالمية ثالثة، أوروبا غير مستعدة لخوض حرب عالمية مع روسيا النووية والتي تقضي وبشكل سريع على معظم ما هو حي على القارة الأوروبية، أن وقعت حرب عالمية فهي بلاشك تكون الأسوأ بالتاريخ البشري.

عندما دخل السلاح النووي انتهت الحروب المباشرة بين الدول النووية، وبقيت خوض حروباً طويلة متعددة الجبهات، بالأسلحة التقليدية، من خلال دعم معارضات في دول نفوذ للدول الكبرى، دعم المعارضات المسلحة مثل ماحدث بالعراق وليبيا وسوريا  تديرها دول تملك القوة النووية.

 الأزمة الأوكرانية الحالية ليست حرب بين روسيا واوكرانيا وإنما صراع مابين الناتو وروسيا من خلال جارة روسيا وهي أوكرانيا، ما نراه من صراع مسلح أبعد مدى من أوكرانيا، وأعمق وأخطر مما تبدو، بوتين عندما اتخذ قرار شن الحرب تدعم انفصاليين اوكران في البداية اعترف في استقلال جمهوريتين انفصاليتين ومن ثم تدخل بطلب رسمي من حكومات الجمهوريتين لحماية المواطنين من القصف الروسي، وفي الحقيقة ما يحدث هو صراع ما بين روسيا وحلف الناتو، روسيا سبق أن حذرت الرئيس الأوكراني انها لم تسمح أن تصبح أوكرانيا عضو في حلف الناتو، لذلك بوتين كان  متوجس من انضمام أوكرانيا إلى الناتو، دول الناتو جعلت من أوكرانيا ساحة للصراع مع روسيا، وعندما حدثت المواجهة مع روسيا تخلت دول الناتو عن دعم أوكرانيا عسكريا، دول الناتو بعد الهجوم الروسي المسلح ضد أوكرانيا لا يعرفون ماذا يخطط له الرئيس فلاديمير بوتين في اتخاذه قرار شن الحرب ضد أوكرانيا، هل يريد  الروس الاستيلاء على كل اوكرانيا، أو تغير نظام الحكم وإعادة الرئيس السابق والذي أطيح به في انقلاب عام ٢٠١٤.

اليوم وزير الخارجية الروسي المستر   سيرغي لافروف أعلن انه   سيجري محادثات مع مسؤولين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا، في وقت لاحق، اليوم الجمعة، في موسكو، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء، وأيضا قال الوزير في المؤتمر الصحفي  إن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات إذا ألقت أوكرانيا سلاحها أو بمجرد توقف الجيش الأوكراني عن القتال، مضيفا أن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا وأنها لا تعتزم مهاجمة الشعب الأوكراني والمدنيين، وقال لافروف إن الرئيس بوتين اتخذ القرار بشنّ هذه العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا وتحريرها من النازية كي يتمكن الأوكرانيون، بعد تحريرهم من هذا القمع، من تقرير مصيرهم بحرية، كلام وزير الخارجية الروسي إشارة  واضحة لنية موسكو تغيير النظام الحاكم في كييف.

العملية الروسية تمت بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومين يوم الاثنين للاعتراف بالمنطقتين الانفصاليين في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين، قبل أن يأمر بغزو أو مهاجمة الأراضي الأوكرانية، ايضا اليوم صرح مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا مستعدة من خلال شخص الرئيس للجلوس في مفاوضات مع بوتين لإنهاء الصراع.

المفكر الليبرالي المصري سامح عسكر تحدث عن الحرب الدائرة ما بين روسيا واوكرانيا بالقول ( ‏الولايات المتحدة هي التي أشعلت حرب أوكرانيا عن طريق دفع رئيسها لتحدي الروس بالانضمام لحلف الناتو، وقد وهمت الأوكران بالدفاع عنها وها هي تتخلى عنهم..

أمريكا تسعى للهيمنة لا للشراكة، وتريد أوكرانيا تابعة لها وقاعدة صاروخية نووية ضد الروس وهذا في الواقع ما أشعل الحرب).

سأل أحد الجنود نابليون بونابرت (1769- 1821م) قبيل اندلاع معركة (واترلو) Waterloo 1815م هل الله معنا نحن الكاثوليك، أم مع الإنجليز البروتستانت؟! فأجابه قائلًا: اللهُ مع صاحب المدفع الأكبر.

نستغفرك اللهم ونتوب إليك، عندما مثل شعبي عراقي مأثور الإمام الذي لايشور يسمى ابو الخرك.

القوة مطلوبة، يوجد حديث عن رسول الله محمد ص ذكره الإمام جعفر الصادق ع المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.

‏عندما يدخل رجال السياسة إلى قاعة التخطيط يتركون الأخلاق جانبا، الكلام يخص الساسة في الدول التي تحترم شعوبها وليس ساسة صدفة في بلد لا يحكمه دستور ولا قانون ولا يعرف الحياة السياسية الديمقراطية.

ميكافيلي في كتابه الأمير علم ساسة الغرب كيف يصلون إلى اهدافهم وهو القائل الغاية تبرر الوسيلة.

 

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

25/2/2022

 

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