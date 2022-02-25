المقالات

الخُميني قبلة البصيرة..


  مازن البعيجي ||   كثيرا هدر البعض وقته، وتأخر في إشعال قنديل بصيرته، ليفهم الواقع الأخلاقي لمثل أمريكا كما فعل أمامنا الخُميني العظيم، بل والبعض اعمى قلبه الحقد، والبغض، والحسد، من أن يأخذ مختصر واقع أمريكا من الإمام روح الله، الذي اخبر عن هذه الدولة الماكرة والشيطان! وهي تنهج نهج إبليس اللعين، ومع كثرة البراهين على خداع وكذب هذه الدولة وحكامها الطواغيت والظلمة، إلا أن لازال هناك حمير لا تريد الإعتراف باستشراف مثل روح الله الخميني العزيز، خبير هذه الدولة والمطلع عليها كالكتاب المفتوح.       ولعل لأي عاقل لا يحتاج بعد أفغانستان دليلا على نجاستها ومكرها وتنكرها لعملائها، بعد أن قذفتهم من السماء إلى الأرض أبشع موت كان مكافئة لهم! وهاهي اليوم تعيدها باوكرانيا حيث تخلت عنها بكل وقاحة وسفالة! ولا أدري مالقومي لا يدركون الحقيقة ولا يبصرون!؟ ولازال البعض يتأمل خيرا فيها وفي سفارتها، غير ملتفتين إلى أن هذا العارف قد أعطى رأيه فيها منذ بدايات شبابه وقد أصر على ذلك الرأي وتلك القناعة، التي لا ينكرها اليوم منصف، عدى الشواذ ومن كانت الدنيا منتهى آمالهم!   "البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه" مقال آخر دمتم بنصر ..    قناة التكرام.. 
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخطا التسلسلي المدمر الذي ندفع ثمنه الى اليوم 
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
"ان تكون عدواً لامريكا هو امر خطير .. ولكن ان تكون صديقاً لامريكا هو امر مميت"
الكويت تسببت بأنهيار العراق وعلى الحكومة العراقية مقاضاتها دوليا. 
هل ذكرى إستشهاد الإمام موسى بن جعفر (ع) خصوصية؟!
معنى الحرب و اثارها على المدى البعيد
حرب الحياد: النزهة الروسية في كييف
المهوسچية..!
الخُميني قبلة البصيرة..
لا ترقصوا على طبول الحرب..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك