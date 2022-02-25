لا ترقصوا على طبول الحرب..!

صباح زنكنة ||

من السذاجة بمكان ان نبتهج كثيرا بإندلاع الحرب بين روسيا واوكرانيا، فمهما احببنا الحليف وكرهنا العدو ، علينا ان نعي ان حرب الكبار تسحق الصغار، واغلب البلدان العربية ستتضرر اقتصادياتها ،والعراق سيكون الاكثر تضررا باعتباره الاكثر هشاشة من حيث التخطيط والقوة الاقتصادية..

قد يقول قائل ان حرب روسيا و اوكرانيا ستؤدي الى ارتفاع اسعار النفط بالتالي سيحقق ارباحا كبيرة للعراق ويشعر المواطن بالانتعاش ..!

نعم قد يكون هذا الرأي صائبا اذا كانت واردات النفط باياد نظيفة ويتم تأمين مادة الطحين فضلا عن الوقود والماء وبشكل سليم .

الحرب تعني الغلا،ء تعني ظهور الانتهازيين وتجار الحروب، فالاسعار ستكون مرتفعة والامور قد تذهب بعيدا ونعيد للذاكرة السنوات الاولى للحصار الاقتصادي الامريكي على العراق في بداية تسعينيات القرن المنصرم .

والاهم من هذا كله علينا ان ندرك ان ( ٢٩ ٪ ) من انتاج القمح العالمي عند روسيا واوكرانيا .. !!

فكيف لو نهشتهما الحرب؟!

لا اعتقد عندها ان تكون ومصر والجزائر (بوصفهما اكثر الدول العربية انتاجا للقمح) قادرتين على تغطية حاجة المنطقة العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص وهما غير قادرتين على تغطية حاجتهما المحلية !!.

لذلك من الافضل ان نروض انفسنا و ان لانرقص على طبول الحرب فليس كل ايقاع يثير البهجة والرقص !!

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