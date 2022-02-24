أوكرانيا تحت ضربات الجيش الروسي. 

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كاظم الطائي || الحرب بين روسيا و اوربا بقيادة (امريكا) أمرا بديهي ..فهي معركة وجود.. التحرك العسكري وضمن استراتيجية الروس.. بدأوا بضرب البنى التحتية العسكرية لأوكرانيا.. الان نرى الدول الغربية اضافتا الى الولايات المتحدة الأمريكية قد اكتفت بالعقوابات .. زائد التنديد بما يسمونه العدوان على أوكرانيا. لاشك اذا ما تطورت الاحداث.. ربما تتدخل بعض الدول.. قد تكون أوربية مع الولايات المتحدة الأمريكية؟.. وبهذا ستكون الحرب شاملة.. الحقيقة يوجد تخوف أوربي من تطور الاحداث إلى غير رجعة .. من جهة أخرى اوربا متخوفة اذا ما شاركت بشكل مباشر في دعم أوكرانيا.. فإن روسيا لن تكون مكتوفة الأيدي.. ولا تقبل ان تكون مكشوفة حسب المنطق العسكري لديها .. الان أوكرانيا وهي تحت الضربات الروسية .. تستجدي المساعدة .. الجميع حذر.. ويبدو ان روسيا قد استعدت لهذه الحرب بشكل كامل ولم تتحرك بتجاه أوكرانيا إلا وكانت قد استعدت الى تحطيم الناتو.. هو الاخر يرغب بضم أوكرانيا إليها .. وذلك من اجل حصار روسيا بشكل كامل حسب البيانات التي تقدمت بها القيادات الروسية.. حيث كان ذلك احد اسباب الحرب التي تحدث الان. اذن تداعيات الحرب ستشمل اوربا اذا لم يكتفوا ب التنديد والعقوبات.. مع انني واثق من ان اوربا وحليفتهم أمريكا..؟ قد فقدت الجزرة منذ زمن بعيد ولم يكن لديهم ذات العصا التي كانوا يلوحون بها كما في السابق .. ما اريد قوله هنا ان أوكرانيا ستكون ضمن الخطوط الروسية قريبا.. وهذا حسب الرؤية الروسية.