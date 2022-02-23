المقالات

(71)  تعليقاتنا على ماينشر في صفحات الفيسبوك


 

)اياد رضا حسين ||

 

 (23/2/3022) ،،، ومنها على سبيل المثال :-

   (ومن سخرية القدر ان نتساءل :-   كثيرةٌ هي أشكالُ سخريات القدر على عراقنا منذ الإحتلال ، ولعل ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية هي واحدة من هذه الأشكال التي تتزاحم وتتداخل. ومن هذه السخرية المتوقعة، ومن الأشكال الأخرى الأسوأ والمتوقعة أيضاً. بسبب وجود العملية السياسية الطائفية ورموزها الفاسدة وتشريعاتها المشوهة وآلياتها العقيمة العاجزة .)  ،،،  ومنها ايضا   (‏ نريد دولة مؤسسات ‏لا صالح ولا مصلح )  ،،، 

وقد علقت على ذلك بالاتي :-

    كل المفردات والعبارات التي سمعنا بها منذ مايقارب العشرين سنه وكل السجالات والصراعات والمناكفات والشعارات والخطب والتصريحات والحوارات وكل النشاطات والتحركات والانتخابات والقرارات ...كل ذلك لم يغير من حالة الانهيار الحضاري والفوضى ودولة الا قانون ولا نظام وانما شريعة غاب ،، ان كان هذا الرئيس او ذاك او هذا الحزب او ذاك فالخراب مستمر ان جاء فلان او علان ،،،  ان العراق لا يمكن ان يستعيد عافيته ويعود دولة عصرية قوية وبالمستوى الذي كانت علية قبل هجوم وسيطرة الجهال والمتخلفين والاعراب ،، الا بعد عودة مجتمع المدينه المتحضر وبالاخص مجتمع المركز الحضاري الاول  الاصيل وهو العاصمة بغداد ،، لان يقود الدولة ومفاصلها المهمة ، وبالاخص القيادة العليا فيه كما كان الحال قبل انقلاب ١٧ تموز ١٩٦٨ .ان الدولة العصرية الحديثة والقوية في قوانينها وانظمتها والتي تبسط نفوذها وهيبتها من خلال التطبيق الصارم لتشريعاتها الادارية والجزائية وكل مايتعلق بنظام الحكم والسلطة هذا لا يمكن ان يتم الا من خلال مجتمع المدينة المتحضر اللبرالي ا ووجود قيادات سياسية متحضرة ومتمرسة تمتلك شروط القيادة الناجحة والتي تؤمن ايمانا عميقا بهذة الدولة ونظامها ، والتي هي بعيدة في نفس الوقت عن قيم البداوة والتعرب التي تتقاطع اصلا مع هذة الدولة في قوانينها الوضعية وبالاساس مع فلسفتها ،، اما الاعراف والتقاليد والعادات والعصبيات الموروثة والتي هي موجودة في معظم المجتمعات ، فهذة في كل الاحوال لا يمكن ان تكون بديل لاسس ومقومات الدوله العصرية التي اشرنا اليها او ان تكون هي الحاكم الفعلي لهذة الدولة ، سيما وان هذة فيها الغث اكثر من السمين ، والتي في الواقع كانت سبب مباشر او غير مباشر في انهيار دول كما حدث في العراق في العقود الاخيرة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يطوي حقبة التعويضات للكويت..فمن يعوض العراق عن خسائره بسبب الاحتلال الامريكي له؟!
العراق خارج البند السابع
(71)  تعليقاتنا على ماينشر في صفحات الفيسبوك
ظلم الناس وتشابه  الأسماء
انتفاضة رجب..في طي النسيان
أم المعارك الاخيرة
انتهى ملف (التعويضات )..فالى اين ستذهب الاموال ؟
أمي وطيبتها وسيد بغداد..!
ولاية الفقيه هي النظام السياسي الامثل في زمن الغيبة
صناعة الأعداء فن ينتهجه شركاء الوطن!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك