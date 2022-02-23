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مبعث الانتصارات..


 

عبد الرحمن المالكي ||

 

السابع والعشرين , من شهر رجب الاصب , ذلك اليوم العظيم الذي  بدأ فيه النبي محمد (صلى الله عليه واله ), في تبليغ  رسالته الالهية, التي تضمنت, رفض الظلم, واقامة العدل, وارجاع الحقوق التي اغتصبت, و العمل وفق قوانين السماء, ورفض التفرقة و الاقتتال , الذي كان يحصل, في زمن الجاهلية .

الاعمال العدوانية التي رفضها النبي, وتصدى لها, موجودة في زماننا هذا , تَجسدت بعصابات داعش الارهابية, التي انتهجت منهج القتل و والظلم , والاضطهاد في تعاملها, مع من اختلف معها .

في الوقت ذاته لايزال ابناء النبي الاكرم , يواجهون ذلك المنهج العدواني, فقد تصدى الحشد الشعبي لهم والحق الهزيمة بهم في كل الميادين .

في  25 من نسيان للعام 2017 , يُوم الاحد,  اعلن الشهيد ابي مهدي المهندس انطلاق  عمليات عسكرية كبرى, تزامنت مع هذا اليوم المبارك سميت بعمليات(محمدٍ رسول الله ) لتحرير قضاء الحضر جنوبي المُوصل.

تم تحرير مساحةٍ تقدر ب 1500 كم مربع استبسلت فيها الوية ومديريات الحشد الشعبي البطلة, لتحرير تلك المنطقة.

تضمنت العمليات, 5 محاور للحشد الشعبي, وبأسناد من طيران الجيش.

تحرير قضاء الحضر, اسهم بشكل كبير في السيطرة على المسالك العسكرية المحاذية لنهري دجلة والفرات والتي لها اهمية ستراتيجية كبرى.

كذلك شَمِلت, تدمير مواقعً لمفارز عصاباتِ داعش, فضلاً عن المضافات وبعض الانفاق.

الجانب الانساني لم يفارق ابناء الحشد الغيارى في كل الميادين فقد شملت العمليات انقاذ 5500 مدني ساهمت فيها مديرية امن الحشد الشعبي فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي و الطبي لهم من قبل مديرية الطبابة في الحشد الشعبي.

في الوقت ذاته اثمرت جهود  الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي من تفكيك العشرات من الالغام وفتح السواتر واقلاع التحصينات وتفكيك 30 منزلاً مفخخاً داخل القضاء.

خلال يومين فقط, اعلنت قوات الحشد الشعبي, بقيادة الشهيد ابي مهدي المهندس, من انهاء العمليات خلال يومين فقط, ليتم مسك الارض, والانتقال الى عمليات اخرى, للقضاء على ما تبقى من فول داعش.

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