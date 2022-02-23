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الميمات الخمسة و دورها في تربية الأبناء...


 

د.مسعود ناجي إدريس ||

 

الحاجة النفسية لأطفالنا هي عبارة عن انتقال تأثير خمسة ميمات. من تلقى هذه الميمات الخمسة في السجل السابق لحياته ، فإن ميمه السادس والذي سيظهر تلقائيًا هو الموفقية :

1- أنت محبوب

2- أنت محترم

3- أنت مرْمُوق

4- أنت مهم

5 - انت مفيد  .

إذا نقلنا هذه الميمات الخمسة لأطفالنا في سلوكنا وكلامنا ، فإن الميم السادس سيوصلهم إلى "الموفقية" تلقائيًا ؛ أي أنه سيتم شحن البطارية النفسية المنشطة للفرد. في هذه الحالة ، سيوفق هذا الشخص في التعليم ، والحياة ، والعمل ، وما إلى ذلك.

 مقابل ميمات الخمسة التي ذكرتها ، هل هناك أشياء أخرى يمكن للآباء القيام بها لعكس هذه النتيجة؟

نعم  هناك 6 "تاءات" تعكس النتيجة. كل من حصل على هذه الـ 6 "تاءات" ما سينتظره هو التاء السابع أي التعجرف  :

1- تنبيه

2- تحقیر

3- تهديد

4- تذليل

5- تمييز

6- تعصب

"كل الأشخاص الفاشلين والمعادين والمذمومين ، وما إلى ذلك ، لديهم هذه" التاء "في سجلاتهم السابقة.  " تاء " التحقير يختلف عن" تاء "التحسين، والفرق بينهما فرق السماء والأرض "

  لذلك ، إذا حاولنا تسليط الضوء على النقاط والسمات الإيجابية لأطفالنا وتشجيعهم على هذه الخصائص ، فسوف يحاولون دون وعي وربما بوعي زيادة تلك الصفات في كيانهم من أجل ان يحصلوا على تشجيع واستحسان أكثر.

إذا مررنا في سلوكنا وكلامنا خمسة ميمات "

1- أنت محبوب

2- أنت محترم

3- أنت مرْمُوق

4- أنت مهم

5 - انت مفيد

" الميم السادس " سيكون الموفقية "وسيأتي تلقائيًا.

وإذا تعرضوا للتحقير والتنبيه ، فسوف يقبلون أنفسهم كما تخاطبهم وتتخيلهم. بالإضافة إلى ذلك ، هناك خاصية في التنبيه والعقوبة لا توجد في التشجيع ، وهي خلق روح المقاومة والعناد. من خلال خلق هذه الحالة في كيانه ، فإننا نوفر أساسًا لعدم قبول كل ما هو حقيقي وصحيح.

يكفي فقط ان  تفكر قليلاً ، هل أنت تنجذب أكثر إلى أولئك الذين يعبرون عن حبهم وعاطفتهم ولا يبخلوا بها ، أو الأشخاص الذين يعملون باستمرار على تحقيرك للاستنقاص من شخصيتك ....

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