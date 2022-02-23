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الموقف العربي و الايراني و التركي حيال الاعتراف ب دونيتسك و لوغانسك 


   د. جواد الهنداوي *||                               سارعت الجمهورية العربية السورية بالاعتراف بهما كدولتيّن مستقلتيّن ، وهي اول دولة عربية تسابقت مع الزمن للاعتراف وللتعبير ،بهذه المناسبة ، عن أمريّن :  عن عمق تحالف استراتيجي مصيري مع روسيا ، وعن حجم و تراكم ما اصاب سوريا الدولة و الشعب من ضرر و معاناة جراء السياسة الامريكية و الغربية . أولمْ تعترف امريكا بأسرائيلية الجولان السوري المحتل ،خلافاً للقرارات الدولية ؟ أولمْ تعترف امريكا بالقدس عاصمة لاسرائيل انتهاكاً للقرارات الدولية ؟            ما يجمع سوريا و ايران و روسيا هو ايمانهم المطلق بأستهدافهم من قبل التوسع الامريكي و الناتوي ،  و اتذكّر جيداً جواب وزرير  الخارجية الروسية وهو يستقبل في موسكو وفد المعارضة السورية ، لسؤال احدهم " لماذا تدعمون ،لهذه الدرجة النظام السوري ؟ وكان جوابه " نحن ندافع في سوريا عن الامن القومي الروسي " .        علاقة التحالف الاستراتيجي مع روسيا  وعلاقة الخصومة او العداء مع المعسكر الامريكي و الناتوي هو في الحساب لدى الدول التي اعلنت رسمياً اعترافها .     لن تُقْدِمْ  دولة عربية اخرى على الاعتراف بالدولتيّن ،  لسببيّن : ولادة الدولتيّن سببهما صراع روسي -امريكي -ناتوي ، روسيا تحاول صّدْ زحف حلف الناتو تجاه حدودها الشرقية ، وتمنع من انضمام اوكرانيا اليه . والسبب الثاني هو أنَّ العالم يعيش الآن بداية النزاع المسلّح و السياسي ، وقابل للتدهور ولمزيد من التوغل الروسي في الاراضي الاوكرانية .       اعتقدُ بأن موقف المتابعة و الترقّب و الصمت هو سيد الحلول في الوقت الحاضر ، لن تُخاطر دولة عربية حليفة او صديقة لامريكا بأدانة التدخل الروسي ،  لاهميّة الدور الروسي في المنطقة وللعلاقات الروسية الجيدة مع كافة الدول العربية ، و لانحسار الدور الامريكي في المنطقة .         كيف سيكون موقف ايران ؟          اصدرت الخارجية الايرانية يوم ٢٠٢٢/٢/٢٢  ، بياناً يدعو الى ضبط النفس ،وفي ذات الوقت ،ادانت تدخل الناتو واعتبرته ادى الى تعقيد الوضع  جزءٌ من البيان حيادي ،حين يدعو الى ضبط النفس ،والجزء الآخر انحيازي بوضوح لجانب الحليف الروسي ، ويتبنى السبب الروسي للأزمة ، حين يدين تدخل الناتو ، ولكن لا اعتراف بالدولتيّن .     لن تستعجل ايران بالاعتراف ،لاسيما و الازمة في بداياتها ،ستنتظر وتراقب و تتابع ، وعلى الاقل تنتظر انجاز الاتفاق النووي . اعتراف ايران بالدولتينّ الآن سينظرْ له استفزاز لامريكا وللغرب ، والحليف الروسي يتفهم ذلك جيداً .      اسرائيل في موقف حرج ، فالاعلام الاسرائيلي يُدين ويهاجم روسيا ، و  قلوب ساسة اسرائيل مع امريكا ولكن عقولهم تمنعهم من ادانة رسمية صريحة لروسيا ، وقد شّذَ عن السرب وزير خارجية اسرائيل حين صرح قائلاً بانَّ اسرائيل ستقف بالصف الامريكي اذا اندلعت الحرب الروسية الاوكرانية .    سبب امتناع اسرائيل من وقوف صريح و رسمي ضّدَ التدخل الروسي في اوكرانيا هو خوفها من ان ترّدَ روسيا بمنع حركة الطيران الاسرائيلي في سماء سوريا .   * سفير سابق / رئيس المركز العربي الاوربي                  للسياسات و تعزيز القدرات /بروكسل .                 في ٢٠٢٢/٢/٢٢ .
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