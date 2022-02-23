عاجل : طبول الحرب تقرع.. بوتين يطلب السماح لاستخدام قواته خارج روسيا
المقالات

لماذا لا تقبل بقر أمريكا بأي اتفاق بين إيران وأمريكا؟!

94 2022-02-23

مهدي المولى ||   لا أدري لماذا ها الخوف والرعب الذي تعيشه بقر وكلاب  أمريكا ( العوائل المحتلة للخليج والجزيرة وفي المقدمة عائلة آل سعود )  من أي اتفاق  تتوصل اليه  إيران مع أمريكا   وخاصة حول المشروع النووي الإيراني  وتصرخ باكية إن هذا الاتفاق    تنازل  من قبل  أمريكا  أمام القوة الإسلامية الإيرانية  التي تسميه تصلب الصلف الإيراني  فبعد ان أرغمت إيران الإسلام  أمريكا   على الخضوع وقررت إعفاء  إيران الإسلام من العقوبات على أنشطتها  النووية  وكان رد إيران الإسلام  ان ذلك غير كافيا  واعتبروا هذه التنازلات  من قبل أمريكا  يدفع إيران الى المطالبة أكثر  فأكثر. لا يدرون ان الشعب الإيراني  شعب حر  ذو حضارة  وعلم وثقافة وتقوده قيادة حكيمة وشجاعة   مرتبطة بالشعب والشعب مرتبط بها  والشعوب الحرة لا تخضع إلا للحق  إلا للعدل  فمثل هذا الشعب لا يخضع للقوة ولا يقبل بالذل  والعبودية لهذا  عندما  أعلن الصحوة الإسلامية صارخا  لبيك يا حسين  تلبية لصرخة الحسين في يوم ألطف الخالد ( كونوا أحرارا في دنياكم ) وانتصر  الشعب الإيراني بقيادة الإمام الخميني  وانتصرت الصحوة الإسلامية  وتأسست الجمهورية الإسلامية في إيران  وكان شعاره يد تبني ويد تدافع عن الجمهورية الإسلامية  وفعلا تمكن من بناء دولة  بدأت تتقدم وتتطور في كل المجالات   حتى بدأت توازي  بعض الدول المتقدمة في مجالات   و فاقتها في مجالات   أخرى . أما في مجال  حماية الجمهورية الإسلامية والدفاع عنها فكان    أشبه بالأسطورة  حيث تكالبت كل أعداء الحياة والإنسان وكل قوى الظلام  والوحشية وفي المقدمة العوائل الفاسدة المحتلة للخليج والجزيرة   وبما يملكون من مال تمكنوا من إغراء دول كبرى أمريكا إسرائيل من أجل فرض الحصار على الجمهورية الإسلامية  والتهديدات المتواصلة  بالغزو بالقصف  وعمليات التخريب والتدمير  وقتل المسئولين المسلمين في إيران   طيلة 43 سنة من عمر  الجمهورية الإسلامية  رغم كل تلك التحديات التي واجهها الشعب الإيراني والتضحيات التي قدمها خرج شامخا منتصرا معتزا  ليس حاميا ومدافعا عن الجمهورية الإسلامية بل مدافعا وحاميا عن كل الشعوب المستضعفة  عن كل الشعوب الحرة التي ترغب في الحرية  . وهكذا بدأت  إيران تظهر كدولة عظمى  تخيف الأعداء وتسر الأصدقاء كقوة حامية ومدافعة عن الشعوب المستضعفة  التي تريد التمتع بالحرية وبناء  أوطانها وسعادة شعوبها    بل أصبحت مركز استقطاب دولي  أنارت الطريق للشعوب وفي المقدمة الشعوب العربية والإسلامية   وحررت وطهرت عقولها   ونظفت صورة الإسلام وطهرتها من الأدران والشوائب التي لحقت بها  نتيجة لسيطرت الفئة الباغية بقيادة دولة آل سفيان  في صدر الإسلام وامتدادها  الوهابية بقيادة آل سعود  في عصرنا هذا. لهذا نرى بقر إسرائيل وأمريكا  العوائل المحتلة للجزيرة والخليج وفي المقدمة آل سعود  أكثر قوى الظلام  والوحشية خوفا  لأنها ترى في وجود إيران الإسلام  والصحوة الإسلامية التي تقودها  يشكل خطرا على وجودها أولا  لهذا بدأت تتوسل بأسيادها (ساسة صهاينة البيت الأبيض والكنيست الإسرائيلي ) على عدم الاتفاق مع إيران من أجل شن حرب عدوانية على إيران الإسلام على محور المقاومة الإسلامية  لكنهم لا يدركون ان أسيادهم عاجزون عن ذلك لأنهم  يرون خطر  شن  هجوم على إيران  يشكل خطرا  كبيرا على  المصالح الأمريكية على إسرائيل  لكن هذه العوائل  البقر لا عقول لها ولا تدرك الخطر  لهذا   لا تقبل أي اتفاق بين إيران وأمريكا   لانه يشكل خطرا على وجودها.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الموقف العربي و الايراني و التركي حيال الاعتراف ب دونيتسك و لوغانسك 
لماذا لا تقبل بقر أمريكا بأي اتفاق بين إيران وأمريكا؟!
تبدأ الحرب العالمية برصاصة او خطاب..!
من قوانين العراق القديمة /قانون اورنمو
دور الفكر في بناء الدولة والمجتمع...
سياسة الشيطان تدمر الاوطان
شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية
الدعاية والشجاعة سلاح فعال،
حزب البعث عقيدة ام حزب سياسي؟!
فنتازيا نقاشية ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك