من قوانين العراق القديمة /قانون اورنمو

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فيصل ريكان || يعود هذا القانون الى الملك اورنمو . التي تعود فترة حكمه الى(2112-2095) قبل الميلاد وهو مؤسس سلالة اور الثالثة التي دام حكمها قرابة قرن من الزمان للفترة(2112-2004) ق.م وحكم فيها خمسة ملوك وهم:- 1- اورنمو(2112 -2095 )ق.م 2-شولمي(2095-2047)ق.م 3-امار-سين(2046 -2038)ق.م 4-شو-سين(2037- 2029)ق.م 5-اب-سين(2028- 2004)ق.م يعد قانون اورنمو من اقدم القوانين المكتشفه لحد الان ليس في العراق فحسب بل على مستوى العالم. تم التعرف على هذا القانون مدونا بالخط المسماري وباللغة السومرية على لوح من الطين وتم الكشف عنه في مدينة نفر التي تبعد حوالي 7 كم الى الشمال الشرقي من مدينة عفك في محافظة القادسية. ابعاد اللوح 20سم/10سم مقسما الى 8 اعمدة وبواقع 346 سطرا. وقد تنوعت المواضيع التي تناولها هذا القانون كالاحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والخطوبة والزنا وكذلك ما يتعلق بعقوبة شهادة الزور وغيرها). وقد احتوى هذا القانون على 31 مادة قانونية .