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سياسة الشيطان تدمر الاوطان

95 2022-02-22

  رجاء اليمني ||       تتمثل سياسة امريكا في إثارة النزاعات والفوضي في البلدان ونشر الإرهاب والفتن وتحريض دولة على أخرى وخلق بلبلة من إعلامها الكاذب الذي لا يرقى إلى حرية التعبير ونزاهة الكلمة؛ بل تسخره في خدمة الدمار والحرب. وهي سياسة ماسونيه خبيثة  تكره وجود أحد ينافس الشيطان الأكبر في  إجرامه.  وقد اتسم هذا القرن بظهور الصناعات الجديدة وظهور صناعة في الدول النامية والتي تعتمد التصنيع امثال لبنان واليمن والان روسيا من خلال التصنيع العسكري من خلال الصواريخ والمسيرات الذي اقلق منام ومضجع امريكا  وكشف زيفها  لأنها الراعية الرسمية للإرهاب والفتن في كل دول العالم.   واتضح للكل بأن سبب الفتن والحرب والدمار والتداخل في شؤون الآخرين ونزع الامان والسلام من اي دوله هي امريكا فهي تتبع سياسة الشيطان وتدمير الأوطان حتي تظل هي في القمة وهي بذلك تدمر نفسها وقد جنت على نفسها براقش وانقلب السحر على الساحر وأصبحت امريكا بالوجه القبيح أمام العالم وأصبحت الراعية الرسمية للإرهاب  وأصبح للدول التي تمتلك قوة تصنيع؛  حق الرد السياسي وأصبحت لها قوة في الحوار والرد وتعلم كيف تقلب الطاولة لصالحها والخاسر الوحيد في كل الاحداث الراهنة هي امريكا، التي تنتقل من مستنقع إلى مستنقع أكبر والى مزبلة التاريخ.  فقد آن الأوان  لجيل الصناعه والتقدم والوعي والسلام ليفرض نفسه وسوف يكتب على جبين امريكا  أنها الشيطان الأكبر.    وان غدا لناظره قريب
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سياسة الشيطان تدمر الاوطان
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