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فنتازيا نقاشية ..!

42 2022-02-22

 

جهاد النقاش ||

 

١- مو على أساس الدولار يتحكم بيه محافظ البنك المركزي/ شو طلع سعره تحدده التغريدة!

٢- بوتن يكول أوكرانيا تتحكم بيها أمريكا عن طريق مستشاريها/ جبناها على تغيير صفة الوجود الأمريكي في العراق!

٣- هوشيار زيباري يطعن بالقضاء/ معقولة لأن ما سجنه سابقا بتهم الفساد!

٤- اسمه تحالف السيادة/ وهو تتحكم بيه الإمارات وتركيا!

٥- الدستور يكول كون مرشح الرئاسة حسن السيرة والسلوك/ شو ولا تقدم مرشح من الكتل الشيعية ولا السنية!

٦- الكويت تلغي عقوبة السجن للمتشبه بالجنس الآخر/ لأن السجناء راح يسوونه آخر 100%!

٧- الصحفي المصري إبراهيم عيسى ينفي حادثة الإسراء والمعراج/ ويؤلف فيلما عنوانه الملحد يؤمن بأن أصله دودة..!

٨- مقتدى الصدر في سؤال وجه له عن تقليد السيد الخامنئي يجيب: إنه من العلماء الناطقين/ وجماعته النهار كله يحجون عليه!

٩- بعد أن صلى في معرض الهولوكوست ودشن الكنيسة الإبراهيمية، محمد العيسى السعودي صاحب ملتقى علماء الشيعة الذي أقيم في السعودية/ يحضر صلاة البوذيين!

١٠- الإنجيل صريح بأن اليهود من سعى بقتل المسيح/ والبابا يحلف مو همه ويكول بريئين!

 

·        سؤال الفنتازيا: هسه السعودية أرتمت بحضن إسرائيل علنا، بعدكم تشوفونها حضن الكم لا؟

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