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الغزو الفكري وغسيل الدماغ


 

عطور الموسوي ||

 

يمكن ما سأرويه قد لا يصدقه الكثير منا ممن يسهل الامور ولا يدرك وخيم نتائجها..

 يوم استشهاد قادة النصر ورفاقهما حضرنا تشييعهم عند مدخل المنطقة الخضراء وكانت معي احدى اخواتي السجينات السياسيات ومن ذوي العديد من الشهداء.. اخت شهداء اعدمهم الطاغية صدام ،وابن اختها شهيد من قوات بدر اغتالته ايدي البعثيين بعد عودته للعراق ..

كانت تبكي بحرقة اكثر منا جميعا وتردد: " يا حيف والف وسفه "

كنت اتصور على العملية الغادرة الجبانة التي تجرأت على شهدائنا وضيوفهم وانتهكت سيادة وطننا ..واذا بها تعلمني وهي تصب دموعا حارة : بنت الشهيد فلان وتعني ابن اختها الذي اغتيل في العراق.

كتبت على صفحتها " شكرا امر  يكا "

اذا تتذكرون هذا الهاشتاك الذي عممه البعثيون المغرر بهم من شبابنا في نفس اليوم..

واردفت لو تعلمين كم بذل ابو مهدي المهندس لعائلة ابيها بالذات من ماله الخاص لتعجبتي اكثر ..

قالت يتفقدهم باستمرار ويردد اي شي تحتاجون أمروني امر ..تبرع لهم بمبلغ كبير  من ماله الخاص كان مكملا لهم لشراء دار مازالوا يسكنونها ..

دونت هذا لنعلم كيف اخترقوا بيوتنا وبيوت شهدائنا ونحن ما زلنا نمضي نقاشاتنا وجدالاتنا بتشريح انفسنا واحزابنا ونركز على عيوب جماعتنا وهم من البشر .. واغلب مصادرنا لتلك العيوب هو من الاعلام الاصفر .. وتاركين الغزو الفكري يدخل بيوتنا ومخادع نوم اولادنا بهدوء دون اي فلتر او ردع مهما كان ..

اعتقد اننا مسؤولون افرادا وجماعات واحزاب وعشائر ومؤسسات وأقلام ومواقع وصفحات امام الله للتصدي وبنيات سليمة نسأله تعالى ان يجعلها نصرة لدينه واعلاءا لكلمته ..

ولنرسخ يقننا بالله تعالى وبنصره : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ"

والله مولانا نعم المولى ونعم النصير .

 

الثلاثاء 22/2/2022

20 رجب 1443

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