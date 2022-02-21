المقالات

فرنسا تفشل؛ وموسكو وطهران تستجيب


 

مهدي عبدالرضا الصبيحاوي *||

 

منذ ستينيات الأعوام الماضية والانقلابات على قدم وساق في افريقيا ودول غرب أفريقيا ، وبالتزامن مع كل انقلاب عسكري تصدر فرنسا نفسها المدافعة عن الحقوق والحريات وبحجة الحفاظ والاستقرار على السلم والأمن الدوليين حيث تتدخل حتى فرضت الكثير من العادات والأعراف على هذه الدول وأصبحت معظم دول غرب أفريقيا تتكلم اللغة الفرنسية والأمر من ذلك أن فرنسا تشترط بقائها مقابل الاستقلال.

عام ٢٠١٢ تعهد المجلس العسكري في مالي أن يقوم بتنظيم انتخابات شباط عام ٢٠١٢ ولكن تنصل عن الايفاء بوعده وحصل انقلاب عسكري جديد ، سمح لفرنسا أن تتدخل ب٥١٠٠ مقاتل وطيارات ودبابات وجميع المستلزمات العسكرية من موريتانيا وصولاً إلى تشاد بحجة مواجهة الإرهاب والدولة الإسلامية المتواجدين في مالي ومناطق غرب أفريقيا تحت عملية ( البرخان ) ، ففرنسا التي وجدت موطئ قدم له في مالي خاصة في زمن حكومة ( ابراهيم ابو بكر كيتا ) والتي اعتبرها الداعم الحقيقي لمالي كذلك ارتباطها مع أمريكا بل تعتبر فرنسا الوجه الاخر لها ، فبعد التسعة سنوات التي بقيت بها فرنسا على الاراضي الماليه ، إلا أن الشعب المالي والحكومة الجديدة التي أطاحت بحكومة ( كيتا ) وثبوت الأدلة على التعاون الفرنسي مع العصابات الإرهابية والدولة الإسلامية بالمال والسلاح وانشاء مقرات لتدريبهم والعمل على تفكيك المجتمع ،حتى أصبح الإرهاب يشكل نسبة ٨٠% من أراضي مالي ودول غرب أفريقيا ، ساعدا رئيس مالي الجديد على إصدار قرار سريع وشجاع لم يتمكن أحد من الرؤساء سابقا لاتخاذه وهو طرد السفير الفرنسي من مالي، فرنسا التي تمثل الوجه الاخر لأمريكا لم تفي بوعدها وعلى نهج أمريكا المتبع في أفغانستان والعراق وبحجة عدم استطاعة القوات الفرنسية المتواجدة في مالي البقاء بسبب استمرار الانفصاليين بضرب القوات الفرنسية قرر ماكرون سحب قواته من مالي كما سارع حلفاء فرنسا ايضا وبالتحديد كندا بسحب قواتها كذلك.

ونتيجة التصريح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرد السفير الفرنسي من مالي وقرار ماكرون بسحب قواته لم تترك فرنسا مالي بدون أن تعمل على تبريرات لفشله، فقد فرضت عقوبات اقتصادية على مالي ووضعت بعض الأسماء المقربين لموسكو والحكومة الجديدة من الشخصيات المالية على اللائحة السوداء ومن أشهر الشخصيات ( شوغل مايغا و عبدالله ديوب).

فبعد الغضب الشعبي الرافض للوجود الفرنسي وقرارات الحكومة الجديدة ،عملت مالي على خيارات عده . فعلى الصعيد السياسي والامني وقعت الحكومة اتفاق بينها وبين المجموعة الشبة عسكرية ( فاغنر ) الروسية والتي من مهامها حماية مواقع التعدين وحماية شخصيات رفيعة في الحكومة، خطاب السيد رئيسي بخصوص الدفاع عن المستضعفين في جميع أنحاء العالم والتاريخ الاقتصادي دفع بوزير خارجية مالي للذهاب للتعاقد مع طهران مالياً مستفيد من القمة الأفريقية التي عقدت في طهران عام ٢٠١٠ بمشاركة أغلب الدول الأفريقية واتفق الطرفين للتعاون الاقتصادي بينهما حتى في مجال الصحة والتعليم والطاقة،

الأمر الذي سبب صدمة كبيرة لمايكرون مما جعله يعمل بالضغط على المغرب ( الإسرائيلي) العربي بقطع علاقاته مع مالي والنتيجة الذهاب الى حرب دولية بالوكالة المغرب لفرنسا باجتياح مالي

 

* عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي والاعلامي

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كلا للسياسة العنيفة المنغلقة
مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي شركاء فعليون في الإستيلاء على محمية جزيرة سقطرى
هل الشيعة وحدهم ضد اسرائيل واسباب الهجمة العالمية عليهم. ؟!
هل تُكسَر الجرة برأس علاوي!!
فرنسا تفشل؛ وموسكو وطهران تستجيب
الى من يدافع عن رفع سعر صرف الدولار
تسويق الرجولة أمر ضروري للمخانيث..!
الدولار بين الاه والونة..!
هل حفظت المحكمة الإتحادية للدستور هيبته؟
هذه هي الحقيقة ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك