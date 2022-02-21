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الى من يدافع عن رفع سعر صرف الدولار


 

هيثم الخزعلي ||

 

اسعار صرف العملات اما ثابتة - اي تقاس بعملة واحدة مثل الدينار العراقي الذي يقاس بالدولار او سلة من العملات مثل الدينار الكويتي - او يكون عائم ، اي تابع لقوى السوق العرض والطلب.

عادة تحديد سعر الصرف الثابت يكون من صلاحية البنك المركزي للدولة، وهو يخضع لسياستها المالية والنقدية.

فبأمكان الدولة تحديد قيمة عملتها كما تشاء، الا ان الميزان التجاري والأسواق سيقوم بتعديل هذا السعر.

فعندما ترفع الدولة قيمة عملتها فأن سلعها ستكون أغلى بالنسبة للخارج مما ينعكس بقلة صادراتها وزيادة استيراداتها، وبالتالي عجز الميزان التجاري.

او عندما تقوم الدولة بتخفيض قيمة عملتها فأن سلعها ومنتجاتها ستكون ارخص بالنسبة للخارج، وهذا ينعكس بزيادة صادراتها وقلة استيراداتها وبالتالي رجحان الميزان التجاري لصالحها..

لذلك الدول المصنعة والمنتجة تسعى لخفض قيمة عملتها، اما الدول المستوردة وذات الاقتصاد الريعي فتسعى لرفع قيمة عملتها..

وبما آن العراق لا ينتج اي شئ تقريبا الا النفط، والنفط سلعة استراتيجية يحدد سعرها عالميا، فالأفضل له هو رفع قيمة عملته ليشتري كل شئ بسعر أقل، ويرتفع معامل القوة الشرائية لعملته وبالتالي زيادة رفاهية مواطنيه..

مما تقدم نعلم بأن قرار رفع سعر الصرف مهما كانت مبرراته هو اضرار بالاقتصاد العراقي، ولكل من يدافع عن رفع سعر صرف الدولار نقول..

اولا... نفس محافظ البنك المركزي اعترف  بخطأ القرار وانه كان معارضا له

ثانيا... عند رفع سعر صرف الدولار ارتفع سعره  بالسوق السوداء لأكثر من سعر نافذة البيع المخطط.. وارتفاع اسعار السلع لأكثر من نسبة ارتفاع سعر الصرف ٢٥٪،بل بعض السلع ارتفعت ل١٠٠٪او٢٠٠ و٣٠٠٪ كالادوية..

ثالثا.. كان يمكن تمويل عجز الموازنة باستحصال ديون شركات الهاتف النقال ١٨ مليار. والمنافذ الحدودية. وعقارات الدولة. وعدم ضغط المواطن بتخفيض سعر العملة وخفض الدخل الحقيقي ورفع الأسعار وزيادة معدلات البطالة إلى ٢٧٪،والفقر الى ٣٠٪..

رابعا.. اهم مؤشرات قوة اقتصاد الدولة هي GDB ومعامل القوة الشرائية، وكان الناتج المحلي العراقي GDB ريعي فقط وهذا عامل ضعف، ثم تخفيض معامل القوة الشرائية زاد الاقتصاد ضعفا على ضعف...

خامسا... كان لابد من تطبيق الفقرة ١٦/٤ من الموازنة وربط نافذة بيع العملة بالضرائب الكمركية لتوجيه العملة للتجارة وليس التهريب او المضاربة..

سادسا... الحفاظ على الاحتياطي يكون بتنويعه إلى ذهب وسندات خزانة وسلة من العملات، وضبط خروج العملة الذي ذكزناه بالفقرة السابقة وليس رفع سعر صرف الدولار

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