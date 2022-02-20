الصحة ( ١٥) العبادة والصحة النفسية ....

د.مسعود ناجي إدريس ||

تلعب العبادة والتواصل مع الله دورًا أساسيًا في جلب الإنسان إلى مكان آمن وسالم. عبادة الله تحمي الإنسان من الأذى والخطر. ومفتاح سعادة الإنسان وراحة البال يقول الله تعالى في القرآن: <وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ> ( الذاریات ٥٦ )

العبودية تحمي الإنسان من الأخطار والأذى ، وعندما يبتعد الإنسان عن الأخطار والأذى ، ينال راحة البال والصحة العقلية ؛ لذلك ، تلعب العبادة دورًا مهمًا في صحة الإنسان العقلية ، ومن ناحية أخرى ، إذا تصرف الإنسان على عكس طبيعته التي تسعى إلى الله ، فإن تصرفاته ستؤدي إلى الحزن والاكتئاب.

• الإيمان والصحة العقلية

الطريقة الوحيدة لتحرير الإنسان من الحزن والقلق هي الإيمان بالله تعالى. الإيمان هو الكلمة الأكثر شمولاً في مفهوم الدين في المدرسة الإسلامية ، وهي مشتقة من جذر "آمن" أي الإيمان بالقلب وسلام الروح والتحرر من أي خوف أو حزن. يقول الشهيد مطهري (رحمه الله) : 《يعزز الإيمان التفاؤل والتنوير والأمل وراحة البال والمتعة الروحية وتقليل التعاسة وتحسين العلاقات الاجتماعية.》

يقول الله تعالى : <الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ > ( الانعام / ٨٢ )

وذكر في آية أخرى من القرآن: <بَلٰىۗ-مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪-وَ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ۠ >( البقرة / ١١٢ )

السلام ظاهرة إلهية تنزل في قلوب المؤمنين وأهل الإيمان ، وهذا السلام واضح في المؤمنين ، وهذا مذكور أيضا في القرآن:

<هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ> ( الفتح / ٢٨ )

تظهر الأبحاث أن العقيدة والمعتقدات الدينية تلعب دورًا مهمًا في تحسين الناس وخلق راحة البال ، وبالنسبة للمتدينين ، بالإضافة إلى كونهم أقل عرضة من غيرهم للإصابة بأمراض نفسية واضطرابات سلوكية فإنهم في حالة المرض والضيق يتعافون من الصدمات النفسية بسرعة.

تظهر الدراسات وجود علاقة إيجابية بين المعتقدات الدينية والصحة العقلية. وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يؤمنون بالمعتقدات الدينية لديهم قلق وضيق نفسي أقل بكثير من أولئك الذين لم يؤمنوا بذلك.

جاء ذلك في الآية الشريفة على النحو التالي: <فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ> ( العنکبوت / ٦٥)

عندما يصعد المشركون والوثنيون على متن سفينة في وسط البحر ، ويعلقون في الأمواج الهادرة ويجدون أنفسهم على بعد خطوات قليلة من الموت ، يغمرهم القلق الشديد. في الوقت نفسه ، لم يعد الشرك وعبادة الأصنام يمنحهم السلام. لذلك لا يوجد سلام إلا في ظل التوحيد والإيمان بالله . الإيمان بالله؛ يعني فتح باب قلب الإنسان على النسمات الإلهية ، وإلى أن يهب هذا النسيم على قلب الإنسان ، يكون السلام معه...

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