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قالها مسرور البره زاني فمن يرد عليه ؟؟؟


 

منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

Manhalalmurdshi@gmail.com

اصبع على الجرح .

 

جاء رد مسرور البره زاني رئيس اقليم كردستان على قرار المحكمة الإتحاد الخاص بعدم شرعية قانون النفط والغاز للإقليم بمثابة الصفعة على وجه كل سياسي عراقي يدّعي انه وطني او يعمل من اجل العراق ويسعى لضمان حقوق ابناء الشعب بكل اطيافه ومكوناته .

 قالها مسرور من دون خوف او حياء او تردد . لن نسلم ورادات الإقليم الى بغداد . لن نسلم وارادات النفط والمنافذ الحدودية والمطارات . على المركز ان يفهم هذا .

 قالها مسرور بكل جرأة ووقاحة وتطاول على القضاء العراقي وتجاوز على الدستور العراقي كما انه وجّه صفعة قوية على وجوه كل اصدقاء الكرد واصحابهم وحلفائهم وانصارهم وكل من كان يأمل منهم خيرا او نفعا او يرجو ذلك ولو في عالم الأحلام .

مسرور البره زاني يعلنها صراحة انهم فوق القانون وفوق الدستور وفوق المنطق يسرقون المال العام جهارا نهارا ويتآمرون على وحدة العراق ويصدرون النفط العراقي الى كيان دولة اسرائيل علنا شاء من شاء وأبى من أبى .

قالها مسرور صراحة انه لا علاقة له بالوطن او الوطنية ولا يعترف بأغلبية وطنية تمنعه من سرقة اموال العراق وتحويلها الى خزائن عائلة البره زاني وارصدته في البنوك الغربية . قالها وهو مطمئن ان رئيس وزراء الغفلة التشريني مصطفى الكاظمي يحول له 250 مليار دينار شهريا من دون اقرار الموازنة ولا احد يسأله عن مصير تلك الأموال او الحسابات الختامية لها كما هي كل مليارات العراق السائبة في ارصدة الفاسدين من رؤساء الكتل السياسية شلع قلع.

 قالها وهو مطمئن اكثر هذه المرة وكما يقول المثل الشعبي قالها وفي (بطنه بطيخة صيفي) انه لو تم اقرار الموازنة المالية فان اشباه الساسة وادعياء الوطنية والباحثين عن وطن ضائع في قاعات البرلمان سوف ينسون او يتناسون ويجهلون او يتجاهلون قرار المحكمة الإتحادية بشأن النفط المهرب من كردستان ويخصصون له ما يريد ويملأ جيوبه من السحت الحرام.

 قالها وهو مطمئن ان وزير النفط العراقي في حكومة ابن مشتت صامت ابكم لم يفاتح دول العالم ومنظمة اوبك وتركيا بعدم استيراد النفط من حكومة الإقليم فذلك قد يغيض البره زاني  واصدقاء البره زاني وحلفاء البره زاني .

قالها مسرور وهو مطمئن ان وزارة الخارجية العراقية لهم ووزير الخارجية كاكا فؤاد حسين هو الإبن البار والسكرتير الخاص لمسعود البره زاني لذلك صمتت الوزارة وسكتت واعميت واطرشت ولم تصدر بيانا لمخاطبة الملحقيات الإقتصادية في العالم لتنفيذ قرار المحكمة الإتحادية .

 نعم يا ساسة العراق العلمانيين واللبراليين والتشرينيين والمتدينين والوطنين والمستوطنين قالها مسرور البره زاني فمن يرد عليه ؟؟؟

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