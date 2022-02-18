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في ذكرى ثورة الشعب البحريني ال11 ضد العبودية والاحتلال

56 2022-02-18

 

مهدي المولى ||

 

فالشعب البحريني المعروف شعب الحضارة والمعرفة والثورة منذ أقدم الأزمنة وحتى عصرنا  فكانت ثورة كل الشعب بكل أطيافه وألوانه  ومعتقداته  ضد  العائلة  الحاكمة المحتلة  للبحرين  التي فرضت العبودية على الشعب البحريني بمساعدة أعداء الشعب  أمريكا وإسرائيل فصنعت  أجهزة عسكرية وأمنية من مرتزقة  اشترتهم وأجرتهم من الساقطين والشاذين و المنحطين الذين لا شرف لهم ولا كرامة من مناطق مختلفة  وجعلتهم قوة مسلحة ومنحتهم المال والنفوذ والقوة ومنحنهم كل الصلاحيات وهيأت لهم كل التسهيلات التي تساعدهم على ذبح الشعب البحريني والإساءة اليه وقتل  واعتقال وطرد أحراره والتجاوز على كرامتهم على شرفهم على مقدساتهم وأجروا واشتروا الكثير من الأبواق والطبول الإعلامية وبدأت بالتطبيل للعائلة الفاسدة  المحتلة للبحرين وتسيء للشعب البحريني ولثورته الإنسانية الحضارية السلمية  التي تستهدف الحرية والقضاء على العبودية التي تريد بناء دولة يحكمها الدستور والقانون والمؤسسات الدستورية والقانونية دولة يحكمها الشعب  تضمن لكل أبناء الشعب البحريني المساواة في الحقوق والواجبات  وتضمن لهم جميعا حرية الرأي والمعتقد.

فالشعب البحريني الحر خرج  في ذكرى الثورة بكل أطيافه متحديا عائلة آل خليفة المحتلة وكل أجهزتها الأمنية التي أجرتها واشترتها  وكل  عناصر الموساد الإسرائيلي وعناصر المخابرات المركزية الأمريكية وكلاب آل سعود الوهابية القاعدة داعش الوهابية نعم خرج الشعب البحريني متحديا كل تلك الأجهزة الأمنية التي تحمي  عائلة الفساد والعبودية وتدافع عنها  وهكذا أثبتت ان  الثورة البحرينية  تمثل كل الشعب فلا تمثل طائفة  ولا معتقد ولا قومية   فكانت ثورة سلمية حضارية بحرانية لهذا كل محاولات أعداء الحياة والإنسان من العائلة الحاكمة وأسيادهم آل صهيون وآل سعود من جعل الثورة البحرينية بأنها تمثل طائفة او معتقد  او إجبارها على العنف وحمل السلاح أو أنها خاضعة لأوامر من خارج  البحرين  لكنهم عجزوا تماما عن تحقيق أهدافهم وهذا دليل على وعي الشعب ودليل على حكمة وشجاعة قيادة  الثورة الشعبية لهذا التزمت بالسلمية الحضارية رغم ما تواجه من قبل  حكومة آل خليفة  المحتلة للبحرين ولم تنجر لرغبة الحكومة الغير شرعية والمفروضة من قبل آل سعود وآل صهيون فالحكومة تريد خلق الفوضى في البلاد وكثير ما تشجع عملائها وكلابها باختراق  المظاهرات السلمية وخلق بعض القلاقل ورميها على الجماهير المتظاهرة الحرة  لكن الجماهير الواعية المتحضرة  تمكنت من كشف هكذا محاولات وفضحها والقضاء عليها.

حقا كانت ثورة تمثل كل مكونات الشعب وشرائحه المختلفة  ثورة تريد الحرية وحكم الشعب أي حكم الدستور والمؤسسات الدستورية حكم القانون  والمؤسسات القانونية  لا حكم عائلة فاسدة  تأتي باللصوص والفاسدين والمنحرفين والشاذين وتمنحهم الجنسية والامتيازات والمكاسب الخاصة  وتمنحهم  المناصب والنفوذ والقوة في حين تحرم الشعب البحريني  وخاصة الشرفاء الأحرار منه من أي امتياز او مكسب بل كثير ما يتعرض الى السجن الطرد  إسقاط الجنسية  الإعدام.

ليس هذا فحسب بل إن العائلة الفاسدة المحتلة للبحرين  بدأت  بعملية  طرد الشعب  البحريني و إفراغه  من أبنائه الأحرار الشرفاء وإحلال محلهم  من عناصر الموساد الإسرائيلي  وجلادي الشعوب من عناصر مخابرات صدام والقذافي  وعناصر دولة  أخرى.

وهذا دفع الشعب البحريني  الى الوحدة  ورفض هذه العائلة الفاسدة المحتلة.

 

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