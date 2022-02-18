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الصحة (١٤) صحة الروح والنفسية


 

د.مسعود ناجي إدريس ||

 

 

·        الصحة النفسية ...

 

السلام العقلي والعاطفي هو أهم حاجة للبشر في العالم. لأن معظم الناس في عالم اليوم يعانون من انعدام الأمن العقلي والقلق والاكتئاب ، وإذا انتبهنا إلى جذور المرض النفسي للمجتمع ، فإننا نصل إلى أحد الأسباب ، وهو ضعف ارتباط البشر بالله. يؤمن المؤمن دائمًا بالسلام والثقة الداخلية والأمل ، وهو محصن من الأمراض العقلية بسبب مراعاة المبادئ الأخلاقية والإنسانية والإيمان بالقضايا الدينية والروحية. يبتعد عن الهم والقلق ليثق بالله ويكون رجاءه به، ولا يرتجف في عاصفة الضيقات والمصائب.

لذلك يمكن القول بكل تأكيد أن توفير الحاجات النفسية والعاطفية يكمن في الروحانية والدين ، وبالاعتماد على القرآن والحياة العلمية والعملية للأئمة المعصومين عليهم السلام يمكن تحقيق السلام والصحة والسعادة.  لطالما كانت الصحة النفسية للفرد والمجتمع أحد مجالات نمو وتطور ذلك المجتمع.

من وجهة النظر الإسلامية ، يعتبر الاهتمام بالصحة الجسدية والعقلية من أهم القضايا التي تم التأكيد عليها ، وكل ما هو ضروري للإنسان للوصول إلى الكمال والنمو والصحة  تم شرحه فيه ، وهو من الأمور الأساسية. احتياجات الإنسان تكمن في معرفة أسلوب وطريقة تحقيق حياة هادئة مع الصحة الجسدية والعقلية ، وكذلك طرق الوقاية من الأمراض النفسية.

في التعاليم الدينية ، تعتبر هاتان الحاجتان أهدافًا أساسية وقد تم إيلاء اهتمام خاص لهما. في هذا الصدد ، ستوفر المعرفة العملية والالتزام بالتعاليم الدينية هذين الهدفين الرئيسيين. لذلك ، في هذه الأسطر القليلة ، نحاول أن نثبت كيف يمكن تحقيق الصحة النفسية باتباع القرآن والنصوص الدينية ، خاصة الحياة العملية والعلمية للنبي والأئمة المعصومين (عليهم السلام)...

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