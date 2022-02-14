المقالات

الخميني، الجوزة التي بيد هشام بن الحكم..


 

مازن البعيجي  ||

 

سأنطلق مما قاله الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم ..

يَا هِشَامُ لَوْ كَانَ فِي يَدِكَ جَوْزَةٌ وَ قَالَ النَّاسُ فِي يَدِكَ لُؤْلُؤَةٌ مَا كَانَ يَنْفَعُكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا جَوْزَةٌ وَ لَوْ كَانَ فِي يَدِكَ لُؤْلُؤَةٌ وَ قَالَ النَّاسُ إِنَّهَا جَوْزَةٌ مَا ضَرَّكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا لُؤْلُؤَةٌ.

وهذا الأمر والوصف ينطبق على من يعرف قدر الخُميني العظيم قدس سره الشريف، فهذا الرجل الاستثنائي الذي يحاربه كل من تعلق في الدنيا وغرق في بحر الشهوات والمناصب والحكم، بل ومن ذوي أنصاف العلم ممن لم يهذبوا أنفسهم ويعرفوا أن الكون يختنق بين فترة وأخرى وتحتاج رئة الكون إلى الأوكسجين النقي، فتأتيها النجدة على شكل روح الله الخُميني العزيز.

    ومن هنا يقول؛ آية الله الشهيد سعيدي قدس سره ( سأظل أقول وأتحدث عن آية الله الإمام الخُميني  ما دامت روحي تسكن جسدي ).

"نعم ومن الذي لا يعرف إمامنا الخُميني الكبير قدس سره الشريف، بل ومن ذا الذي يعرفه حق المعرفة؟ إن كلماتي وعباراتي عاجزة عن أن تقدم تعريفا دقيقا لهذه الحقيقية الساطعة والجوهرة الناصعة" السيد الخامنائي المفدى..

هذه المظلومية وأعني مظلومية المتصدي والمثقف وطالب العلوم الدينية، في عدم معرفة مثل روح الله الذي هذه اقاويل أهل العلم والتقوى والعرفان والأخلاق به، أنها ذات مظلومية الأنبياء والمرسلين والمعصومين عليهم السلام الذين قضوا صبرا على أيدي الجهلة والعمي من أبناء تلك الأمة التي أتوا لاستنقاذها وتخليصها وهكذا الخُميني العزيز وتكفي هذه الكلمات الآتية بصيرة وجرعة وعي لكل متخلط سالك سبيل الدنيا..

 🔻من أعظم ما قاله الشهيد الصدر بحق الثورة الإسلامية والإمام الخميني

المرجع المفكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر رداً علی الذين کانوا یطلبون منه التريث في دعم الثورة الإسلامية في إيران:

«إنّ هؤلاء الذين يطلبون منّي أن أتريّث وأن أتّخذ موقفاً من الثورة الإسلاميّة لا يثير السلطة الحاكمَة في العراق حفاظاً على حياتي ومرجعيّتي لا يعرفون من الأمور إلّا ظواهرها، إنّ الواجب على هذه المرجعيّة وعلى النجف كلّها أن تتّخذ الموقف المناسب والمطلوب تجاه الثورة الإسلاميّة في إيران ... ما هو هدف المرجعيّات على طول التاريخ؟ أليس هو إقامة حكم الله عزّ وجلّ على الأرض؟ وها هي مرجعيّة الإمام الخميني قد حقّقت ذلك، فهل من المنطقي أن أقف موقف المتفرّج، ولا أتّخذ الموقف الصحيح والمناسب حتّى لو كلّفني‏ ذلك حياتي وكلّ ما أملك؟!»

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخميني، الجوزة التي بيد هشام بن الحكم..
الكرد ومنصب "رئيس الجمهورية"
عيد حب الشهيد..
اسباب ابتعاد الشباب عن الله سبحانه وتعالى.
أنشودة"علي إمام العالمين" رسالة فنية ناجحة!  إلی الإمام علي(ع) في ذكری ولادته
الاطار..انتصار قانوني وشعبي يعوّض خسائر السياسة .
صنمية الشرقية والغربية التي تحكم
ضحايا ملجأ العامرية وجه لرعونات صدام
ضوء على قرار المحكمة بإقصاء زيباري
هل العبيدي ومشعان بعد زيباري؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك