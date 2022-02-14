اسولفلكم سالفة !

باقر الجبوري ||

اكو واحد من جماعتنة فاصل من الرئيسي وبفد يوم من الايام كنت كاعد أسولف وي جماعة على موضوع ايران والثورة والامام الخميني !!

وصاحبي كان گاعد ويانة بالجلسة !

وبنص السالفة نط صاحبي من مكانه وگال ( ادري بس همه دولة قومية )

فگتله منو هذول / فگال ايران

گتله / ليش احنه نحچي على يا ايران !

فگال / انتو مو جاي تحچون عالجمهورية الاسلامية !

فگتله / يعني هي ايران هي جمهورية اسلامية مو قومية مثل ما تگول !

ولو چانت قومية ليش ما سموها بالجمهورية الفارسية !

شويه وصاحبي صفن صفنة ابو صابر !

چان اچفته بصاروخ ثاني فگتله / اگلك انت شايف السيد الخامنائي اليوم او السيد الخميني بزمان الثورة !

فگال / إي شايفهم !

فگتله / زين اذا همه دولة قومية ليش قادة الثورة بايران مثل السيد الخميني والسيد الخامنائي يطلعون لابسين الزي العربي الاسلامي يعني العمامة والعباية والصاية وحتى نعالهم هم عربي ( مكرم السامع ) !

رجع صاحبي على نفس الصفنه الاولية !

ولهناك رجع وگال / لا بس اني كلامي بالعام مو بالخاص يعني شعب ايران كله قومي وما يفكرون بغيرهم !

فجاوبته / وشنو قوميتهم !!

ليش انت تدري شكم قومية وديانة بايران ( اسلام ومسيح ويهود عرب واكراد وسنة وشيعة وحتى وهابية وارمن وزردشت وبشتون وووووو الخ ) اكثر من 300 دين ومذهب وفرقة وقومية !!

يعني مو كلهم فرس !

زين .. ليش هو عيب ان تتفاخر بقوميتك !!

يا اخي اني عراقي وعربي واتفاخر بيهن بس عندي الاسلام اكبر لانه هو العلاقة بيني وبين الله تعالى الي خالقني واحكامه هي الي تحدد علاقتي مع الاخرين !

وهكذا هو الشعب الايراني !

يحب قوميته وانتمائه لكنه يحب عقيدته الدينية ويقاتل لاجله يعني حاله من حالي !

هنااااا وچان تطفه الكهرباء وتفض الگعده !!

وبنهاية السالفة عندي طلب / الي يشوف هذا صاحبي خلي يسلملي عليه لان اختفى من يومه ولحد الان ما بين علينه !

يمكنه انجلط !!!

تحياتي ...

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