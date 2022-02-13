المقالات

الامارات الشيطان الاصغر في المنطقة من يحميها من شر افعالها؟ 


  محمد صالح حاتم ||   باتت الامارات اليوم بيئة استثمارية واقتصادية غير آمنه،بعد أن تعرضت لثلاث هجمات من قبل القوات المسلحة اليمنية فيما عرف   بأ عصار اليمن بعملياته الثلاث والتي اعلن عنها الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ، والتي استهدفت مطار ابوظبي، ودبي ومنشآت المصفح النفطية في ابوظبي ومواقع حساسة اخرى.  وكذلك التفجيرات التي حدثت مؤخرا في ابوظبي ودبي والتي اعلنت الوية وعد الحق العراقية مسؤلية تنفيذها  هذه العمليات التي استهدفت الامارات جأت كرد وحق مشروع للقوات المسلحة اليمنية ضد الامارات التي ارتكبت مئات الجرائم بحق ابناء الشعب اليمني طيلة السنوات السبع،وكذلك تبنيها ودعمها للمجلس الأنتقالي الجنوبي الذي يسعى إلى انفصال جنوب اليمن عن شمالة، و  دعمها وتسليحها لماسمي( بالاحزمة الامنية، والنخب الشبوانية والحضرمية، والوية العمالقة، وحراس الجمهورية )وهذه القوات تعمل تحت امرت الامارات وتستخدمها لتنفيذ مخططاتها ومشاريعها الانفصالية في اليمن،فهذه الضربات والاعاصير التي تلقتها الامارات من القوات المسلحة اليمنية، لن تتوقف الا بعد ان تتوقف دولة الامارات عن عملياتها العسكرية والعدائية في اليمن، وتتوقف عن تصعيدها واستمرار حصارها لابناء الشعب اليمني ، وهذا ماصرح به العميد سريع..   بعد هذه العمليات سارعت الامارات بطلب النجدة والمساعدة من الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل وفرنسا ومصر وعدة دول،بغية حمايتها من هجمات الصواريخ اليمنية والطيران المسير.  بعد هذا الطلب من الامارات قال قائد القيادة المركزية الامريكية ماكنزي إن بلاده سترسل سربا ًمن مقاتلات  f22 المتطورة الى الإمارات وكذلك ارسلت المدمرة الامريكية (يو اس اس كول)والتي ستقوم بدوريات في مياه الإمارات، ورغم هذا الا ان الجنرال ماكنزي اعترف بمحدودية قدرات الاستطلاع (آي. إس. آر) فوق اليمن ، وكذلك فرنسا اعلنت انها ستقوم بالدفاع عن الامارات وحمايتها من الضربات  الصاروخية وهجمات الطيران المسير.  الامارات تعرضت لهجمات بطيران مسيرمطلع شهر فبراير استهدف اهدافا اقتصادية وحيوية في ابوظبي، اعلنت الوية الوعد الحق عن مسوليتها عن هذه الهجمات متوعدة دولة الامارات بإعادتها الى ماقبل العام 1971م، كذلك شهدت ابوظبي  انفجارات اعلنت الشرطة انها ناجمة عن انفجار اسطوانة غاز، وهو ماشكك فيه ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيين ان ابوظبي يوجد فيها شبكة مركزية  لانابيب  الغاز. ولايستخدم المواطنين اسطوانات الغاز.  بعد كل هذه الهجمات وتنوع اماكن انطلاقها ، وكل هذه القوات التي جأت لحماية الامارات،الا انها لم تعد بيئة مستقرة و  آمنة ، ووجود قوات من عدة جنسيات لحمايتها لايبعث حالة من الاطمأننا  بقدر مايثير القلق والخوف  لدى رجال المال والاعمال والمستثمرين الاجانب، الذين لن يغامرون باموالهم لارضى شهوات ونزوات بن زايد، الذي اصبح اعدائة من كل دولة بسبب تدخلاته في الشؤون الداخلية لعدة بلدان وليس هذا وحسب، ولكن مشاركة قواته في الحرب على اليمن، وسوريا، وليبيا،واثارت المشاكل والنزاعات في اثيوبيا والعراق، وعدة بلدان اخرى، ولذلك فالامارات لن يستطيع احد حمايتها والدفاع عنها.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كمالات الثورة بالقيادة الصالحة
من يراقب اداء مجلس النواب / ٣ .!؟
الفتنة القادمة
العراق والحرب والسلام..!
الامارات الشيطان الاصغر في المنطقة من يحميها من شر افعالها؟ 
مواصفات رئيس الوزراء القادم
13 من رجب ولادة الحق المبين..علي بن ابي طالب (ع)؟  
اعظم فلسفة وجودية بين بداية الولاية والتكوين ..
الامام علي (ع)..صوت الانسانية
سنة لبنان والعراق ضحية اعتماد بعض ساستهم على آل سعود.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك