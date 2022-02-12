المقالات

المقارنة مع الغرب وجلد الذات


 

د. علي حكمت شعيب *||

 

دائماً ما تقوم مقارنة بين الدول الغربية ودولنا على صفحات التواصل الاجتماعي لناحية تمتعها بالرفاهية والتقدم المدني والازدهار الاقتصادي ويحاول البعض جلد الذات دونما تفكر عميق ورأي رشيد وإرجاع السبب إلى تخلفنا والبعض الآخر يحاول أن يعزو السبب إلى فساد حكامنا.

والمسألة جوابها بسيط وهو أن هذه الدول لم تسلخ عنها ثوب الاستعمار المادي حتى استبدلته باستعمار معنوي روّج له بعض المثقفين من أصحاب الفكر السطحي المنبهرين بظاهر المدنية الغربية.

ونفّذه سياسيون أنانيون متآمرون على شعوبهم لقاء إبقائهم على كرسي الحكم فكان أن استمر وبشكل قوي نهب ثروات الشعوب من قبل الغرب واستضعافها.

وما التقدم والتطور الذي نراه في الدول الغربية إلا نتيجة لنهبهم موارد مستعمراتهم السابقة في إفريقيا والشرق الاوسط وسائر العالم عبر *اتفاقات مجحفة طويلة الأمد مع الدول هناك أمّنها لهم ساسة فاسدون ومفسدون وحكام حريصون على الزعامة.*

إضافة إلى أن الغربيين يطبقون القانون في بلادهم ويسعون إلى تحقيق العدالة فيها ولا يسمحون بتجاوزه ويحرصون على إنصاف مواطنيهم والمساواة بينهم.

فيما *يطلقون العنان لغرائزهم في الخارج تحت حجة ومظلة الأمن القومي الذي يتيح لهم استخدام كافة الوسائل دونما وازع من ضمير متسلحين بفلسفتهم البراغماتية التي عمادها الغاية تبرر الوسيلة.*

فانتفى بذلك إلى حدّ كبير الفقر في الغرب وعمّ الفساد والفقر في بلادنا.

ولقد قال الإمام علي عليه السلام:*"ما جاع فقير إلا بما مُتّع به غني"*

                          (نهج البلاغة)

 

  * أستاذ جامعي ـ الجامعة اللبنانية ـ بيروت

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الازمة بين #روسيا واوكرانيا ليست كما تبدو
باقتضاب ...الجهاد التبييني
ومن جوف الكعبة بزغ نور الولاية
المقارنة مع الغرب وجلد الذات
روح الله..احيى ارواح عباد الله..بمناسبة انتصار الثورة الاسلامية في ايران 
هل علم إيران علم وطن أم عقيدة؟
لبنان لا يغيرها حزب أو مكون ياعربان..!
نواب.. «ام الخبزة»!!
الدولة الريعية: اعاقة الديمقراطية
بمناسبة انتصار الثورة الاسلامية؛ الفضل ما شهدت به الاعداء
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك