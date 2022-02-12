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هل علم إيران علم وطن أم عقيدة؟


 

مازن البعيجي ||

 

للإجابة على هذا الإشكال لابد من مقدمة أو اكثر، أولا؛ أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخاصة بعد استلام مثل السيد الإمام روح الله الخميني العزيز مقاليد قيادة البلد من الناحية الشرعية، وقد فسح المجال لانتخابات هي الوحيدة التي تسمى ديمقراطية حقيقية اختار الشعب فيها نوع النظام والدستور الإسلامي، وكان نهج أهل البيت عليهم السلام هو النهج الذي صوت عليه أغلبية الشعب الإيراني.

ثانيا؛ افرزت الانتخابات الشرعية كوكبة من علماء الدين والمجتهدين الكبار ممن له قدرة على الإفتاء والتشريع الذي يعتبر تشريعا موافق لروح القرآن ونصوص الروايات، أي حجة ذلك على الشعب الإيراني وقد يكون أبعد من الشعب الإيراني الكريم.

ومن تلك التشريعات هو نوع وشكل "علم" هذه الدولة الإسلامية التي لابد لها أن تختار علما يختزل في فلسفة ألوانه والكلمات مبادئ وقيم الإسلام المحمدي الأصيل، ويحمل رسالة إلى كل دول الجوار ومنها العربية والإسلامية والعالم على حد سواء، علم لم ينتجه فكر رسام بعثي، أو ريشة هاوي يساري أو ليبرالي أو غيره، وإنما أوكلت المهمة إلى فريق خبراء الشريعة وعلى رأسهم المجتهدين في إدارة مثل موضوع فلسفة "علم دولةالفقيه" فكان هذا الشكل ذي المضامين العظيمة والهادفة..

   قال الإمام الخميني ، مؤسس الثورة الإسلامية ، في لقاء مع أهالي قم في 31 آذار / مارس ، 1957 ، "يجب ألا يكون العلم الإيراني علمًا إمبراطوريًا" يجب أن يكون إسلاميًا. من جميع الوزارات ، ومن جميع الإدارات ، يجب قطع هذا "الأسد والشمس" الشرير ؛ يجب أن يكون علم الإسلام. من أعمال طاغوت يجب أن تذهب هذه أعمال طاغوت.  

     قال الراحل هاشمي رفسنجاني في اتصال مع نديمي "السيد نديمي هو مصمم العلم الايراني، خطتك أقرها المجلس الثوري ووافق عليها الإمام الخميني". قال "من الأفضل العمل على التصميم الكامل للعلم بنفسك".

    الخصائص التقنية والمحتوى لعلم جمهورية إيران الإسلامية

يتكون العلم من ثلاثة ألوان متساوية ، الأخضر والأبيض والأحمر (وليس الأحمر) ، على التوالي.

يتم وضع شعار جمهورية إيران الإسلامية باللون الأحمر في منتصف العلم.

شعار الله أكبر ، كعلامة 22 بهمن (اليوم الثاني والعشرون من الشهر الحادي عشر من السنة) ، أحد عشر مرة كشريط على الحد الأخضر مع الأبيض وإحدى عشرة مرة كشريط على الحدود الحمراء باللون الأبيض (إجمالي 22 مرة) ويتكرر في خط البناء (أي نفس السطر الذي كتب به شعار الله تعالى على مآذن المساجد).

"الله أكبر" ليس له حدود مع الأبيض. بحيث يكون حرف الله عز وجل مكتوبا باللون الاخضر والله تعالى باللون الاحمر. بحيث يخترق سنتيمتر واحد من "a (s)" الجزء الأبيض من العلم وهو علامة على ضرب هذا الشعار ويظهر أن الله سبحانه وتعالى قد عمل كسلاح في أيدي الناس.

تمتلئ الأحرف العليا باللون الأخضر والأحرف السفلية مليئة باللون الأحمر. نسبة الطول إلى عرض العلم هي سبعة إلى أربعة.

شعار الله الأحمر ، الذي وُضِع في وسط علم جمهورية إيران الإسلامية ، هو عبارة "لا إله إلا الله".

في حديث قبل بضع سنوات حول علامة الله في وسط العلم الإيراني ، قال نديمي: "إن الهلال الموجود في هذا الشعار متجذر في الدور المبارك الذي رسمه الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) مرارًا وتكرارًا على الرمال. سيفه المبارك. "ويمثل مبادئ الدين الخمسة. وله مبدأ التوحيد في شكل رأسي من ساقين رئيسيين فيه." التوازن ".

تمت الموافقة على تصميم العلم أيضًا من قبل مجلس الخبراء الدستوريين ، وتنص المادة 18 من الدستور على أن "علم إيران الرسمي باللون الأخضر والأبيض والأحمر مع شعار الجمهورية الإسلامية وشعار" الله أكبر ".

وبهذا هو ليس علم عابر من اختراع مجموعة فنانين يحترفون تنسيق الألوان والتصاميم، بل علم وضعت به كل نفائس مبادئ الثورة المباركة والرسائل التي لابد للمسلم من الإطلاع عليها حتى لا تكون نظرته نظرة كأي نظرة لعلم آخر لا يحمل هذا العمق الإسلامي الذي وقفت خلفه عقول من اساطين الشريعة والأخلاق.

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

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