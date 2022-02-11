المقالات

المرأة في فلك الثورة الخمينية..


  مازن البعيجي ||   شكلت المرأة الرسالية الثورة في إيران، أحد أعمدة الثورة التي حافظت على أجيال لم تكن قد عاشت إرهاصات الثورة، دون حصول فصل الأجيال عن ماضيها، كما اخطأت الكثير من الدول العربية والإسلامية، لدرجة انسلاخ أجيال وصلت حد نكران تضحيات الماضي المكلف والباهض.. وهذه الدور قامت به الثورية الإيرانية التي رافقتها مشافي الثقافة الفكرية، ولم تسمح ولا للحظة واحدة أن يستفرد بها مرض فكري مما أصاب نساء العالم بأمراض شتى كلها قاتلة وتعيق أهداف المرأة وفلسفة وجودها العظيم والخطير على الأعداء، وهاهي اليوم تحتفل بالذكرى آل ٤٣ من الانتصارات الساحقة على معسكر المستكبرين والطواغيت بقيادة مرجع رباني ونائب الهي اثنيت له وسادة البصيرة وفقاهة السياسية، فخلق منها المعسكر الفاطمي والزينبي الذي أعطاها حصانة من فايروسات خصصت لأجل قتل أدوارها المتعددة..    "البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه" مقال آخر دمتم بنصر 
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المرأة في فلك الثورة الخمينية..
الأشياء تقاس بموازينها لكيلا يبخس حقها 
إضاءة في كيفية مواجهة الهجوم المركب للعدو
(68)   تعليقات على ماينشر في صفحات الفيسبوك
كلا كلا لإستباحة الدماء
الفلوجة  ومخطط لعودة (الارهاب )
الذكرى ال 43 لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران
ليبيا على أبواب كارثة جديدة 
عفا الله عما سلف بداية النهاية.. ٨ شباط الذكرى والحدث .
الصدق يُلبس العلاقات الجمال
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك