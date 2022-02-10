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خيبر شكن..!


  مازن البعيجي ||   صاروخ متطور من أخطر الصواريخ على الأعداء، يحمل الرعب، في مضمونه العسكري والتقني وكذلك الإسم الذي اختير له ( خيبر شكن، أي كاسر خبير ) المعادلة التاريخية التي اذاقة اليهود مر الهزائم، لو تم نصبه وإطلاقه عند كل نقطة من الحدود الإيرانية مع اي دولة مجاورة لإيران سيكون شعاع بطول( ١٤٥٠ ) كيلو متر، أي ذراع ويد الله سبحانه وتعالى الضاربة.    الامر الذي وضع الأمريكان والكيان الصهيوني الغاصب والعملاء في زاوية حرجة ضيقة، ولعل اختيار وقت الإعلان عنه والمفاوضات النووية جارية بمثل شهادة ميلاد اسم ذا دلاله، هو من أعظم ما اوجدته "دولة الفقيه" المباركة كمصداق واضح للاية المباركة ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ) الأنفال ٦٠ .    دولة الفقيه التي يقف على هرمها وقيادتها نائب الإمام المعصوم والممهد التقوائي السيد الولي الخامنائي المفدى، آن آون أن يصمت كل مدعي الدفاع عن الإسلام ولكن من خلال ساحات التطبيع والخيانة وتسيل احتلال البلدان وبيعها مرهونة القرار لمن هم عملاء نواب عن الاستكبار والالتحاق بهذا المجد المعلى والشرف الرفيع! لبيك يا خامنئي..   "البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه" مقال آخر دمتم بنصر .. 
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