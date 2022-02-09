المقالات

قانونية فتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية مره ثانية


 

زهير حبيب الميالي ||

 

الدستور العراقي الدائم، لسنة ٢٠٠٥ الذي تناول احكام انتخاب رئيس الجمهورية، في مواده ٧٠،و ٧٢،وغيرها من المواد، حيث ان  المادة 70:  التي بينت

 اولا:- ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه.

 ثانيا:- اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.

هذه مايتعلق بالجانب الشكلي، لمسألة تعين رئيس الجمهورية، والية التصويت، فحكمت المحكمة الاتحاديه، بقراها مؤخراً، وقالت ان يكون النصاب باغلبية الثلثين لاتمام الانتخاب، اما

المادة 72:  فتكلمت عن ولاية رئيس الجمهورية، من حيث المده

وخلو المنصب، حيث ان

 اولا:- تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.

 ثانيا:-

 ‌ا- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب.

 ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس.

 ‌ج- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.

وان قانون انتخاب رئيس الجمهورية رقم ٨ لسنة ٢٠١٢ في المادة الثالثة بينت في مواده

اولا : يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية الى رئاسة مجلس النواب خلال موعد اقصاه (3) ثلاثة ايام من بدء الاعلان عن التقديم.

ثانيا : يزود مقدم الطلب بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتاريخ التقديم ومرافقاته من وثائق.

ولمعرفة مدى قانونية فتح، باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وبالنظر للمواد الدستورية التي تناولة هذه الموضوع، وقانون انتخاب رئيس الجمهورية، لايوجد فيها نص، او ماده لا صراحة ولاضمناً من منع فتح باب الترشيح مره أخرى، فانه من وجهة نظري القانونية لاتوجد مخالفه قانونية، من فتح باب الترشيح مره أخرى، لانه لايوجد منع من ذلك، باعتبار ان المرشحين الاولين قد سقطو جميعاً بالجلسه المحدده لانتخاب لرئيس الجمهورية ولم يكتمل النصاب، ولم يبقى باب الا وهو فتح باب الترشيح، وبذلك فان اجراء السيد رئيس مجلس النواب سليم من الناحية القانونية والدستورية.

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من يذبح العراق على دكة الحرية ؟
كلما سمعت كلمة ثقافه تحسست مسدسي!؟
بئر يوسف عليه السلام في كل عصر وزمان.....
الصنم والتخلف ..!
ناطقين بأسم الشعب
رسالة وعي ..كيف صارت رواندا دولة مسلمة ؟!
في رحاب السياسة
ذكرتني بفلذة الكبد لما ينسى ويهمل..
قانونية فتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية مره ثانية
الحرب مع داعش الدجاجة التي تبيض ذهبا..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك