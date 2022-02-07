المقالات

الامن من منظور الدولة الحضارية الحديثة


  محمد عبد الجبار الشبوط ||    قد يبدو اغتيال القاضي احمد فيصل خصاف الساعدي في محافظة ميسان مسألة فردية بالوعي الجزئي للمسألة، لكنها قضية في غاية الخطورة والاهمية من منظور الوعي الكلي، وذلك لانه كاشف عن مستوى تحقق الامن في المجتمع. والامن من المسائل بالغة الاهمية في الدولة الحضارية الحديثة. غاية الدولة اسعاد الناس، و من شروط السعادة الامن، فلا تستقيم حياة الناس بدون العيش الامن على الحياة والمال والحقوق وغير ذلك. وحينما يفتقد الامن في البلد تفتقد معه السعادة. ولهذا كان من واجبات حكومة الدولة الحفاظ على الامن في البلاد، وحين تعجز عن تحقيق الامن فانها تفقد شرعية الانجاز حتى اذا توفرت لها مسبقا شرعية التمثيل.  الامن هو احد المفردات الاساسية في منظومة القيم العليا الحافة بالمركب الحضاري وعناصره الخمسة. وبدون هذه القيم لا نتصور امكانية قيام دولة بمنظور حضاري حديث.  واذا كانت العقيدة والاحكام تحتلان مساحة واضحة في القران الكريم، فان منظومة القيم العليا، ومنها مفردة الامن، تحتل مساحة كبيرة جدا في الكتاب المقدس. نجد في القران الكريم ان الله يقسم بالبلد الآمن:"وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ". و يمن على العرب المشركين بانه من عليهم بالأمن: "وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا. أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ". "أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ."  ويوضح القران ان الامن دليل على سلامة المركب الحضاري للمجتمع، وشرط لاشتغاله بصورة منتجة في نفس الوقت: "الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ". "وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُون". وينقل عن النبي ابراهيم الذي جعله الله للناس اماما دعاءه بان يجعل مكة بلدا امنا: "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ". "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. قَالَ: وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ".   واخيرا يعد الله المؤمنين بالامن: "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ."  وتأتي حادثة اغتيال القاضي احمد الساعدي لتؤشر الى وجود خلل كبير في المركب الحضاري للدولة، بمنظور الوعي الكلي للمجتمع، ولا يمكن النظر اليها كحدث فردي منعزل عن غيره من احداث المجتمع. الاغتيال تعبير عن فقدان الامن الفردي، وتجسيد لفشل الدولة واجهزتها المختصة في توفير الامن لمواطنيها. تصرف مليارات الدنانير على هذه الاجهزة بهدف اساسي وهو توفير الامن للناس، وليس الامن للنظام او الحكومة او المسؤولين فقط، ولكن الواضح ان هذا الامن غير متوفر. فهناك الكثير من حالات الاغتيال والجرائم المختلفة التي تقف اجهزة الدولة المختصة عاجزة امامها، فلا هي قادرة على الحد منها واجهاض مخططاتها قبل تنفيذها، ولا هي قادرة على الاقتصاص من مرتكبيها. وهذا كله مما يلمسه المواطن العادي، فيزداد عنده القلق على نفسه وحياته وممتلكاته. ليس البلد امنا بما يكفي لان ينام الانسان "ملء جفونه" عن حوادثه!
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ليعلم الجميع ان بوتقة الشيعة لن تضيق
لماذا ثم لماذا.؟!
خُلقوا لزمان غير زمانكم
الامن من منظور الدولة الحضارية الحديثة
ذكرى الثورة الإسلامية المباركة الثالثة والأربعون
رأس مال الدولة العميقة ينهش أجساد الشعوب الفقيرة.
انتخاب الرئاسات الثلاثة وعبثية إجراء الانتخابات ..
نحن أمام نظام عالمي جديد
الصحة (١٠)الوقاية من الأمراض...
صراع ببن قيادات فاشله وفايروس مفترس.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
فيسبوك