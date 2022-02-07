المقالات

ذكرى الثورة الإسلامية المباركة الثالثة والأربعون


  د. علي حكمت شعيب *||   التحوّل الوجودي الوحيد المضيء في سماء القرن العشرين بعد ظلمات الحربين العالميتين فيها والذي أشعّ بنوره على الأرض كلّها. كان الثورة الإسلامية المباركة في إيران التي تموضعت بقوة على الخريطة الدولية الجيوسياسية بعد جهاد وكفاح خارجي وداخلي واجهت به التهديدات لا سيّما الحرب العراقية الإيرانية المدارة امريكياً والمؤيدة عالمياً والحصار الأمريكي الجائر المستمر. وأزالت به نقاط ضعفها لتبني شعباً متماسكاً واثقاً بقيادته مطيعاً لها ومؤمناً بتحقيق النصر على أكبر قوة في العالم تحت راية الإسلام المحمدي الأصيل. يرفعها ويشتق منها رؤيته قائد سائر على خط الأنبياء والصالحين يتمثل صفاتهم ويقتفي أثرهم ويسير على هديهم. عازم على إزاحة ظلم المستكبرين عن المستضعفين في العالم كافةً لأي دين أو قومية أو طائفة أو مذهب انتموا. هدفه استنقاذ المقهورين واستعادة حقوق المحرومين. قائل بالحق عامل للأجر مخاصم للظالم ومناصر للمظلوم يخوض الغمرات للحق أينما كان ولا يخاف في الله لومة لائم. قدوته أهل البيت عليهم السلام ومعينه الذي ينهل منه ثورة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. والعدالة التي ينشدها هي عدالة إمامه علي بن أبي طالب عليه السلام ذلك هو الإمام الخميني العظيم. إن ما يلفت بقوة في مسيرة الجمهورية الإسلامية التي انبثقت عن الثورة في إيران هو تموضعها ذو السرعة القياسية التي لم تعهدها البيئة الدولية في تاريخ الدول. إذ تمكنت من أن تصبح قوة إقليمية وازنة متجهة بثبات نحو استكمال مواصفات القوة الدولية في غضون ٤٣ سنة من عمرها. ولأن تشكل بسياستها الحكيمة تحالفاً مع أبرز قوتين دوليتين الصين وروسيا مناوئتين للهيمنة الأمريكية. إن من أبرز الثمار الطيبة المستمرة التي تخرجها هذه الشجرة المباركة هي آثارها الإيجابية الكبرى على شكل النظام العالمي الجديد ومساهمتها الفاعلة في مخاضه التحوّلي الحالي الذي يُتوقع أن يتولد منه نظام عالمي متحرر من الهيمنة الأمريكية الغربية التي عاثت في الأرض فساداً ونهباً لثروات الشعوب وتسلطاً وهيمنة عليها لتُفتح صفحة جديدة من تاريخ العالم حيث يسود الاحترام للإنسان وقيمه ويتعزز التعاون بين الدول وتقل النزاعات فيما بينها.  لقد كانت الثورة الإسلامية المباركة رحمة كبرى للعالم بإيجادها حراكاً كبيراً في مياه البيئة الدولية لن تهدأ معه قبل الوصول إلى بيئة دولية تتقبل العدالة وترفض الظلم والعدوان وتتحقق فيها كرامة الإنسان.   * أستاذ جامعي/ الجامعة اللبنانية ـ بيروت
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ليعلم الجميع ان بوتقة الشيعة لن تضيق
لماذا ثم لماذا.؟!
خُلقوا لزمان غير زمانكم
الامن من منظور الدولة الحضارية الحديثة
ذكرى الثورة الإسلامية المباركة الثالثة والأربعون
رأس مال الدولة العميقة ينهش أجساد الشعوب الفقيرة.
انتخاب الرئاسات الثلاثة وعبثية إجراء الانتخابات ..
نحن أمام نظام عالمي جديد
الصحة (١٠)الوقاية من الأمراض...
صراع ببن قيادات فاشله وفايروس مفترس.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
فيسبوك