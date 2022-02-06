فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- مرشح رئاسة الجمهورية يجب أن يستوفي الشروط/ يعني كون مثل الحلبوسي!
٢- الحي الذي يفخر بعدم طاعة المراجع/ طبيعي جدا يكون مصدرا للقرار!
٣- يصير نسوي أفواج تحرير القدس للدفاع عن فلسطين/ بس ميصير ندافع عن اليمن ونتعرض للإمارات!
٤- إن كان خنجر الغدر (كما تسميه) سيئ، وقد تحالف معه الفاسدون/ فهذا لا يبرر تحالفكم وأنتم مصلحون مو لو مو مو!
٥- يجب أن نتعاطف مع الطفل من المغرب/ ونتجاهل أطفال اليمن!
٦- المنتج الإيراني في السوق الأوربي والعقوبات في الطريق إلى الزوال/ والخايس عباله تخيس!
٧- كلما قصف اليمانيون الإمارات أو السعودية/ ارتفع سعر برميل النفط العراقي!
٨- رئيس سيمنز: ترامب ضغط على العراقيين لمنعهم من التعاقد معنا/ كله صوج إيران!
٩- اكو ناس رجلهم خضرة/ بس طبوا البرلمان اتجمدوا!
١٠- صحفية أجنبية تعود مصدومة من شارع المتنبي/ مثل صدمتي من دريت صحن الشلغم بألف!
سؤال الفنتازيا: بماذا تجيب إذا طُلب منك تقييم حكومة تصريف الأعمال؟
فاشلة؟
أو
ناجحة؟
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha