فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||

١- مرشح رئاسة الجمهورية يجب أن يستوفي الشروط/ يعني كون مثل الحلبوسي!

٢- الحي الذي يفخر بعدم طاعة المراجع/ طبيعي جدا يكون مصدرا للقرار!

٣- يصير نسوي أفواج تحرير القدس للدفاع عن فلسطين/ بس ميصير ندافع عن اليمن ونتعرض للإمارات!

٤- إن كان خنجر الغدر (كما تسميه) سيئ، وقد تحالف معه الفاسدون/ فهذا لا يبرر تحالفكم وأنتم مصلحون مو لو مو مو!

٥- يجب أن نتعاطف مع الطفل من المغرب/ ونتجاهل أطفال اليمن!

٦- المنتج الإيراني في السوق الأوربي والعقوبات في الطريق إلى الزوال/ والخايس عباله تخيس!

٧- كلما قصف اليمانيون الإمارات أو السعودية/ ارتفع سعر برميل النفط العراقي!

٨- رئيس سيمنز: ترامب ضغط على العراقيين لمنعهم من التعاقد معنا/ كله صوج إيران!

٩- اكو ناس رجلهم خضرة/ بس طبوا البرلمان اتجمدوا!

١٠- صحفية أجنبية تعود مصدومة من شارع المتنبي/ مثل صدمتي من دريت صحن الشلغم بألف!

سؤال الفنتازيا: بماذا تجيب إذا طُلب منك تقييم حكومة تصريف الأعمال؟

فاشلة؟

أو

ناجحة؟

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