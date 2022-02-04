السياسة تدبير وليس كذب وافتراء..! 

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محمد شرف الدين|| * طالب الساعدي لما أصبح الناس يتطورون في اخذ المعلومات والأخبار من عدة وسائل ، لاسيما ونحن نعيش عصر السياحة التكنولوجية التي تتم بمجرد ضغطة زر على جهاز محمول - الموبايل - ولم يتعب أحدهم نفسه في مدى مصداقية الناقل ، بل تغافلوا عن قوله تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ". المهم . ان هذه الوسائل التي يستعملها عامة البشر تنقل لنا مغالطة كبيرة في بيان معنى مفهوم " السياسة "حيث تنشر أن المراد من السياسي هو الأكثر دهاء وافتراء بحيث يحاول ان يقنع الناس أو الطرف المقابل له بكل وسيلة تحقق غايته- الغاية تبرر الوسيلة - فتراه يكذب ويتهم الآخرين ويدّعي ما ليس له من الجهاد والخدمة ، بل يذهب إلى الأعداء ويعقد إتفاقيات ويعطيهم وعود بأنه معهم ، وهو يعتقد أنها سياسة . لا لا يا اخوان السياسة تدبير وإدارة الأمور وفق ما يريد الحق تعالى ، فقد بين سبحانه وتعالى عدة خطوات لتدبير وإدارة المجتمع الإسلامي سواء في شؤونه الداخلية أو الخارجية . فنظر عزيزي القارئ إلى الآيات التالية : - سورة الأحزاب، آية 70 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدِيداً - سورة النساء، آية 29 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً - سورة المائدة، آية 8 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ - سورة التوبة، آية 119 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ - سورة النور، آية 21 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكى‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ هذا فيما يتعلق بالشؤون الداخلية . وأما الآيات التي تخص الشؤون الخارجية ، فهي : - سورة الممتحنة، آية 13 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ - سورة آل عمران، آية 118 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَ ما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ - سورة آل عمران، آية 149 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى‏ أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ - سورة النساء، آية 144 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً - سورة المائدة، آية 51 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى‏ أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فعليه سمي علم تدبير المجتمع وإدارة شؤونه بالسياسة . فالسياسي ينبغي أن يكون ذا مهارة وفن في مسألة إدارة الأمور وليس مجرد علم قد درسه ولسان سليط على الآخرين.