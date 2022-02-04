المقالات

قتل زعيم داعش بالحسكة فضيحة كما قتل خاشقجي

68 2022-02-04

 

هاشم علوي ||

 

اعلن بايدن قتل المدعوا أبي ابراهيم القرشي زعيم داعش بالحسكة شمال سوريا وخرج الارهابي بايدن لاعلان تفاصيل العملية الارهابية ضد الارهابي المزعوم.

القنوات مليئة بالتحليلات للروايات الامريكية.

المعروف بداية ان امريكا ام الارهاب وتنظيم الدولة صنيعة الولايات المتحدة الامريكية وتعتبر اداة من الادوات الاستخباراتية التي تديرها امريكا باعتراف وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هلري كلنتون والجميع يتذكرون تصريحاتها بل ان كتاب لها صدر وتطرقت فيه الى تأسيس امريكا للقاعدة وداعش.

اليوم امريكا ارتكبت عملية ارهابية قتلت فيها اثناعشر مدنيا بينهم ثمانية اطفال واربع نساء وتخرج امريكا بروايات انها كانت تهدف الى اعتقال القتيل المستهدف وانها نفذت انزال جوي لاعتقاله ولكنه فجر نفسه ومن معه بالمنزل ذو الثلاثة الطوابق والمدمر بالكامل وتفتخر بان قواتها الخاصة نفذت العملية دون خسائر في صفوف قواتها وان المواجهة التي ترويها استمرت ساعتين وان عطلا لاحدى المروحيات اضطرت القوات الامريكية لتفجرها او قصفها.

عملية يقول بايدن انه وافق عليها وتابعها بشكل مباشر يتحمل وزرها شخصيا وهذا دليل على ان امريكا تقتل المدنيين والاطفال والنساء ولم يسمع صوت مندد بالعملية الاجرامية التي ارتكبتها قوات امريكا في سوريا لا لشيئ الا لان امريكا قالت ان المستهدف بالعملية زعيم داعش فالكل حدث نفسه ان امريكا اعرف بماتفعل ولن يكونوا اكثر علماً من مخابراتها وادواتها كما تسميهم بشركاؤها.

امريكا تسقط الاعمال الاجرامية التي ارتكبها تنظيم داعش من مجزر مروعة في العراق وسوريا وهي الاداة التي تستخدمها كمبرر لتواجدها تحت مسمى محاربة الارهاب.

الرواية الحقيقية ن امريكا ارتكبت جريمة في حق مدنيين من الاطفال والنساء دون ان توجه اليها اي ادانة بل تتفاخر بها ويحاول بايدن تسويقها للمجتمع الامريكي واستثمارها كدعاية انتخابية مبكرة.

العملية تذكر بجريمة قتل السعودية الصحفي جمال خاشقجي التي ارسلت اكثر من سبعة عشر عنصر مخابراتي لقتل الصحفي السعودي في السفارة بتركيا والحادثة تتشابه مع جريمة الامريكان من حيث التخطيط والتنفيذ بجريمة بشعة كعملية مخابراتية ان تستخدم ذلك العدد والواصلين بطائرتين وقتل شخص واحد وهذا مافضح العملية الاستخباراتية الكبيرة والمتهم بها المجرم المنشار.

التلاقي في عملية بايدن والمنشار ان كلاهما وجه بالعملية وتابعها وحشد لها وكانت  نتيجتها كارثية لا تمت لمبرر مقنع تنفيذها ونتائجها كارثية فلكي تقتل شخص يجب ان تقتل اطفاله ونسائه جميعاً ولكي تقتل شخص يجب ان ترسل سبعة عشر شخص لقتله وتقطيعه واذابة جسده وبعدها تفضح على الملاء.

انها المهازل والجرائم التي تنفذها امريكا وادواتها من بعران الخليج في المنطقة.

واللافت ان الادوات الارهابية تعمل لصالح امريكا ولا تتعض انها داة ويتم التخلص منها عندما تؤدي دورها المطلوب  مازالت التنظيمات الارهابية تخدم الولايات المتحدة والسعودية وغيرها فهي التي تمول  وتوجه وتتخلص منها متى شاءت.

امريكا ام الارهاب  وداعش اداة من ادوات  امريكا.

ربما لم يكن بالمنزل المستهدف زعيم وقيادي داعشي وربما تكون العملية وهمية ضحيتها اطفال ونساء خصوصاً لعدم وجود جثة للشخص المستهدف مثله مثل البغدادي وقبلهما بن لادن وربما ان ثلاثتهم يشربون نخب اطفال ونساء سوريا في احدى الفيلات بايا من الجزر الامريكية.

اللهم اني لا اصدق بايدن وأبرأ من قتلة اطفال ونساء سوريا والعراق واليمن وفلسطين.

داعش وامريكا واسرائيل في خندق واحد في العدوان على الشعب اليمني.

اليمن ينتصر   .....  العدوان يحتضر.. الله اكبر  ... الموت  لامريكا  .. الموت لاسرائيل  ... اللعنة على اليهود.... النصر للاسلام.

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإمام الخميني يقود الثورة الإسلامية من زورق في عرض البحر
الواحة الزمنية للسلام
السلطة مقابل الحياد وليس التطبيع .
قتل زعيم داعش بالحسكة فضيحة كما قتل خاشقجي
العراق ارض الميعاد..!
حسام المغدور.
جلسة إنتخاب حامي الدستور
مرشحو الرئاسة بتجرد
شهيد المحراب..باقٍ وأعمار الطغاة قصارُ
سلاح الجهل الفتاك..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 91.32
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 395.26
ريال سعودي 383.14
ليرة سورية 0.57
دولار امريكي 1428.57
ريال يمني 5.74
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك