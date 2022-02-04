المقالات

شهيد المحراب..باقٍ وأعمار الطغاة قصارُ


 

واثق الجابري ||

 

"باقٍ وأعمار الطغاة قصارُ"؛ بهذه الكلمات أبتدأ الرئيس الراحل جلال الطالباني قصيدته في رثاء الراحل السيد محمد باقر الحكيم (قدس)، بهذه الكلمات أختصر سيرة ومسيرة مجاهد ومقاوم وسياسي رسم لأجيال مستقبلية، وقبل أن تطأ قدماه أرض الوطن، الى أن تناثرت أشلاءه وصعدت الى السماء، كان يرسم للعراق منهجاً لبناء دولة تستقر على ثوابتها.

 أنه السيد  الشهيد محمد باقر الحكيم، أسم نذر نفسه لمقارعة الدكتاتورية فأرعبها، وأسس مشروع بناء الدولة العصرية المدنية ودفع نفسه ضحية، ومنذ أن وطأت قدماه العراق؛ إنطلق مشروعه الوطني بمفاهيم عصرية، ورؤية  أبعد من حلم لحظة إنقشاع الظلم، وفرحة بالأمل المستقبلي، فتنبأ منذ البداية وخطط الى النهاية، وقاد مشروع معارضة التسلط  لعقود، ووصل أرض وطنه بمشروع بناء الدولة بالتضحية.

السيد محمد باقر محسن الحكيم الطباطبائي (قدس)، (8 تموز1939م – 29 آب 2003م )، نجل المرجع الكبير السيد محسن الحكيم( قدس)؛ من عائلة  قدمت على مذابح الحرية  63 شهيداً من السادة الأجلاء، ورفضت الخنوع والخضوع والمساوة، وإنطلقوا من كنف المرجعية؛ لإحياء الشعائر ونشر الوعي الديني والثقافي، والمبلغين والمكتبات في المدن وصولاً الى أعماق الأهوار، وسفراء كالشهيد محمد  مهدي الحكيم؛ الى تأسيس أول حركة سياسية شيعية؛ بإشتراك الشهيد المرجع محمد باقر الصدر وأشراف المرجعية، ومعاضدة الشهيد محمد باقر الحكيم.

أُعلن رسمياً تشكيل  المجلس الأعلى للثورة الإسلامية؛ كأطار جامع للقوى الإسلامية المعارضة للدكتاتورية، وبقيادة الحكيم أسس فيلق بدر الظافر كجناح عسكري، وحركة حزب الله أمني قتالي، ولا صق المرجعيات لحين العودة للعراق، وأعلن في وقتها الشهيد الحكيم أنه جندي تحت أمرة مرجعية النجف، وكان قائداً لا يهدأ له بال؛ إلاّ بزوال الدكتاتورية التي حاربها منذ شبابه، ومن وقت كان ساعداً أيمن للشهيد محمد باقر الصدر؛ الى هجرته في تموز 1980م؛ في نفس سنة إستشهاد الصدر.

عاد الى العراق حيث وطنه وبإستقبال مليوني حمل راية النصر، وإستراتيجية بناء الدولة، وخطوط عريضية  لتواشج العلاقات المجتمعية والسياسية، وإعادة الثقة والوحدة وكسر هاجس الخوف الذي أسس له الدكتاتور، وترجم ذلك بخطابات تاريخية؛ تنبأت بإزالة المخاوف وآليات وضع الحلول، وأهمية جمع المكونات، وأطروحات لم يترجمها كثيرون؛ بالوقوف ضد التشويه الفكري، وهَمَّ أن يبني وطن على ركام الدمار؛ بإستثمار طبيعة المكونات لسد الفراغات والنعرات التي خلفتها الدكتاتورية، إذْ فكر بالتسامح والتقارب كأفضل الحلول لمناقضة جرم الدكتاتورية.

أدرك الحكيم مبكراً أهمية سيادة العراق، وأن بحث الدول المتحالفة عن شرعنة إحتلالها؛ دليل على إستراتيجية بعيد الأمد؛ فطلب كتابة الدستور بأيادي عراقية، وعدالة الحقوق وسيادة القانون، وتطمين الأطراف السياسية والمجتمعية، والتحذير من الطائفية، وإستمر الحديث الى ذلك اليوم الأسود وإنفجار سيارة مفخخة فور الإنتهاء من خطاب حماسي داخل الصحن الحيدري المقدس بعد صلاة الجمعة.

إن طبيعة الإنفجار وعناية التخطيط وأهدافه، لم تبق للحكيم جسداً في الأرض، ولكنها دليل على إستهداف العقل  الذي يستطيع على مسك زمام القوى العراقية، وإرشادها الى سكة الصواب، ومنع مكامن الفساد وتحريك الطوائف على بعضها، وعائقاً أمام  مشاريع عالمية كبرى.

زلزلت خطابات الحكيم أطروحات تقسيم العراق، وجعله منطلق للسيطرة على المنطقة، ومن  تقسيمه وأضعافه سيكون ممراً  ومرتع للفساد.

أفنى الحكيم حياته بالجهاد لنيل الشهادة، وفاز بالآخرة وخسره شعب يتطلع لقائد يجمع شتاته، وما جسده المتطاير في أفق الوطن؛ إلاَ رسالة عامرة في صدور من أحب  الوطن، ودائماَ يموت الأبطال ولا تموت أهدافهم وأفكارهم ومحبيهم، ومن أندك في رسالة عظمية في التفاني وأطر بناء دولة خالية من الفساد والنفاق والمصالح الضيقة، وليتك يا أبا صادق موجود وترى، ماذا فعل الفاسدون في عراق قدمت له روحك الطاهرة، لكنك باقِ وأعمار الطغاة قصار، وخالدا سيتذكرك أبناء الوطن ليل نهار، وفي كل محنة يتذكرون رفاقة دربك ورفاقك ومن تعلم منهجك، بأن موجود وعمر الطغيان قصير.

ــــــــ

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شهيد المحراب..باقٍ وأعمار الطغاة قصارُ
سلاح الجهل الفتاك..!
ايران تجربة للصبر والصمود
العراق في معركة صفين ثانية..!
شهيد المحراب..عندما يتخلد الإنسان..!
تعليق على تفسير المحكمة الإتحادية العراقية
بصريح العبارة..خسارة في خسارة ..  
الشهيد محمد باقر الحكيم..المرجع السياسي الذي وحد  قوى المعارضة تحت لواءه  
استأصال شأفة عائلة !!
حدبث عن يوم الشهيد
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك