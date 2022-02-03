المقالات

شهيد المحراب..الإبن الشجاع للإسلام


 

السيد محمد الطالقاني ||

 

يعتبر شهيد المحراب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم (قدس سره) أحد الشخصيات التي حفرت أسمها في تاريخ العراق الحديث، حفرته بالصبر والتضحية، حفرته بالشجاعة والكرامة، حفرته بحب العراق وأهله.

انه شخصية في العلم فاق اقرانه, وفي الشجاعة تصدر أخوانه, فهو سليل اسرة ذات جذور تاريخية ودينية وعلمية عُرفت بالمواقف الجهادية والصبر والمصابرة والايثار .

كان شهيد المحراب (قدس سره) من أول المؤسسين للحركة الإسلامية في العراق، وكان له دوراً مهما في إسقاط النظام البعثي من خلال الدور العسكري والدور السياسي.

 في الدور العسكري كان راعياً للتعبئة الجهادية في مرحلة الثمانينات والتي تمخض عنها ولادة أكبر قوة عسكرية أرعبت النظام البعثي, ألا وهي قوة فيلق بدر الظافر والذي كان لهذا الفيلق دوراً مهما في العمليات العسكرية الجهادية التي زلزلت كيان نظام صدام الكافر.

وفي الدور السياسي كان سفير العراق المتجول في كل أنحاء العالم حاملاً هموم العراقيين في التحرك على المنظمات الدولية وتعريف العالم بمظلومية الشعب العراقي جراء تسلط النظام البعثي المقبور على رقابه طيلة خمس وثلاثون عاماً.

لقد كان الشهيد الحكيم (قدس) رمزا للوحدة الوطنية حيث كانت رؤيته السياسية هي التاكيد على اهمية وجوب مشاركة كل اطياف الشعب العراقي في العملية السياسية وعلى ترسيخ أسس النظام الديمقراطي التعددي الفيدرالي، الضامن لحقوق جميع العراقيين ايا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم والتعايش على اساس المحبة والمودة والاخوة والهم المشترك، بصرف النظر عن عناوين الانتماء السياسي او القومي او المذهبي او الديني او الطائفي.

كانت مسيرة الشهيد الحكيم (قدس سره) مليئة بالمخاطر أمتدت لاكثر من اربعين عاماً من النضال ضد الانظمة الدكتاتورية الظالمة التي فرضت سيطرتها على العراق, مسيرة بدأت برعاية والده الامام الحكيم (رض) الذي نال ثقته واعتماده عليه في الكثير من الأمور السياسية والاجتماعية والمالية, ورفقة استاذه الشهيد الصدر (رض) الذي وصفه بالعضد المُفدى, ورعاية الامام الخميني (رض)  الذي وصفه بالإبن الشجاع للإسلام لمواقفه الجهادية, وصبره واستقامته تجاه النوائب والمصائب التي مر بها.

لقد اراد شهيد المحراب (قدس) ان يكون العراق سيدا وليس مستعبدا او مستباحا ، بارادة رجاله وابنائه ونسائه.

مااحوجنا اليوم لهذه الشخصية العظيمة في عراقنا الجريح الذي يعيش حالة من التخبطات السياسية والفراغ السياسي.

رحم  الله شهيدنا الكبير شهيد المحراب وتغمده بواسع الرحمة والرضوان.

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فجيعتك..
شهيد المحراب..الإبن الشجاع للإسلام
ما هو قرار المحكمة الاتحادية لتسمية رئيس الجمهورية والوزراء؟!
أين هم متظاهرو نريد (وطن) الغشم ؟!
امريكا تهدد أمن وملاحة البحر الاحمر 
يحوِّلُ أنصارُ الله قصفَ الإمارات إلى واقع حال
فضيحة أم النخيل الدواية وعجز الحكومة و"صدقة" الحلبوسي..
اخبرهم الحلبوسي بطريقة ذكية !!
جريمة قتل خاشقجي أقبح من الجرائم الاخرى..
بين ظهور النبي الخاتم، وقيام الإمام الخميني
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك