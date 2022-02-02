القاهرة والدوران في فلك العدوان 

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هاشم علوي || ربما ان مصر لديها خبرة باليمن اوهكذا تعتقد ومثلها تركيا ايضاً ولديهما معا عقدة الخسارة الكبيرة في اليمن. مصرالتحقت بتحالف العدوان وهيئت الساحة الدبلوماسية العربية لانضاج فكرة العدوان على الشعب اليمني من خلال جامعة الدول العربية هادفة الى الاستفادة المالية من دول العدوان الخليجية من ناحية وخدمة للاهداف الصهيونية. مصر سهلت وصول اسرائيل الى البحر الاحمر بأريحية عندما رسمت حدودها البحرية مع السعودية وسلمتها جزيرتي تيران وصنافير وحصلت بذلك اسرائيل على ممر دولي بين الضفتين لخليج العقبة حيث اصبح لها الحق الطبيعي في المرور والدخول الى البحر الاحمر والعودة منه الى موانئها في إيلات. لم تعر مصر سيطرة الامارات على جزيرة ميون اليمنيةالتي تقع على مدخل البحر الاحمر الجنوبية في باب المندب وبناء قاعدة عسكرية لخدمة اسرائيل التي تهتم بالمضائق لخدمة امن اسرائيل الكبرى. مصر السيسي عملت على بناء قاعدة عسكرية شرق مصر باتجاه ليبيا مليئة بالقوات والمعدات والاليات والمنظومات والطائرات لحماية امنها القومي كما تزعم ودرء الخطر القادم من ليبيا دون الالتفات الى المخاطر التي تستهدفها من الناحية الشرقية الشمالية المتمثلة بالكيان الصهيوني الذي لاتجرؤ على تحريك دبابة اومدرعية في اراضيها بجزيرة سيناء حيث لاتستخدم فيها سوى الاسلحة الخفيفة والمتوسطة بعد اذن اسرائيلي في ملاحقة من تسميهم الارهابيين ومحاصرة قطاع غزة الفلسطيني ومنع تهريب الاسلحة الذي يصب بالمصلحة الاسرائيلية. مصر تركت السودان ينقسم الى قسمين وسلمت القسم الشمالي لقمة صائغة للتطبيع وتساير دول الخليج للحصول على الاموال والاستثمارات واستقطاب العمالة المصرية لادرار العملات الصعبة على خزينتها. مصر في الفترة الاخيرة اثبتت انها تتبع من يدفع لها وتستجدي المساعدات الامريكية والاوروبية والخليجية من اجل لقمة العيش على حساب قضايا الامة العربية. مصر اول المطبعين انخرطت في العدوان السعوصهيوامريكي على الشعب اليمني ولها مساهمات بحرية في اطار الحصار المفروض على الشعب اليمني وتحتضن قيادات مرتزقة خونة يمنيين من جانب ان لها مصلحة في الاستفادة من رفد اقتصادها بالاستثمار الذي ينفذه المرتزقة والاستفادة من استنزاف جيوبهم المليئة بالمال السعودي السعودي المدنس بالمراقص والملاهي الليلية. مصر قبل ايام استثمرت عملية اعصار اليمن واحد بعقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندبين لادانة قصف القوات المسلحة اليمنية للامارات للاستفادة المالية من الامارات والخروج ببيان ادانة لايقدم ولايأخر فالمهم ان يكون لها موقف اعلامي وكفيتيريا تدفع الامارات تكلفتها وانفض الموقف والنتيجة سقوط مصر في براثن الانحطاط القيمي واكلها من فضلات بعران الخليج. مصر لم تعر موضوع سفينة صافر النفطية المتواجدة قبالة مدينة الحديدة المليئة بالنفط الخام والتي ان حدث لها شيئ سيكون كارثيا على كافة الدول المطلة على البحر الأحمر وتشكل خطرا على الملاحة الدولية التي تمر في قناة السويس المصرية. اليوم مصر السيسي تلتقي قادة العدوان على الشعب اليمني في ابوظبي وتقدم خدماتها لدويلة الامارات من منطلق انها صاحبة خبرة في التعامل مع اليمن متناسية ان يمن اليوم غير يمن ماقبل واحد وعشرين سبتمبر الفين واربعة عشر فدفعت ببعض مستشاريها العسكريين الى عدن لادارة وتخطيط المعارك ضد الشعب اليمني. مصر اليوم تشارك في مناورة عسكرية تقودها الولايات المتحدة الامريكية ومشاركة اسرائيل ومعها دول التطبيع وغيرها من الدول السائرة في طريق التطبيع. القوات المسلحة اليمنية حذرت تحالف العدوان من عسكرة البحر الاحمر وحذرت من تنفيذ المناورة العسكرية على مقربة من المياة الاقليمية اليمنية وعلى تلك الدول اخذ تحذيرات القوات المسلحة اليمنية على محمل الجد. الشاهد في الموضوع ان مصر ضاعت وضيعت العروبة وبالامكان شراء موقفها بالمال وبما لايحقق لها اي مصلحة تعزز امنها القومي وبما يخدم اسرائيل الكبرى مصر فقدت البوصلة وتخدم بنظامها بالمقام الاول المشروع الصهيوني. لاعزاء لمصر العروبة بعد ان تسلط عليها نظام التطبيع المتصهين. الشعب اليمني يحز في نفسه عجز الشعب المصري عن اي موقف لاعادة البوصلة الى قضايا الامة. القوات المسلحة اليمنية بعد اعصار اليمن الثالثة تجدد تحذيرها لدويلة الامارات وتنصح المواطنين والمقيمين والمستثمرين الابتعاد عن المناطق الحيوية ولقد اعذر من انذر فليست القاهرة في منأى عن اي استهداف يمني او جيبوتي التي تنطلق منها بعض الطائرات للاعتداء على اليمن حتى ان الاوساط الصهيونية تتوقع وصول الصواريخ اليمنية الى ايلات وغيرها. المناورات لن تشكل تحالفا جديداً يضم اسرائيل بل هو نفس الحلف الذي يعتدي على الشعب اليمني ويحاصر الشعب اليمني وان كانت بنجلادش اوجزر القمر وباكستان تشارك لم تشارك بالعدوان لكنها تنظم الى حلف التطبيع الذي يعتدي على الشعب اليمني. مصر هي الخاسر الاكبر من ضعف اليمن واكثر خسارة من تمدد النفوذ الصهيوني وستظل تلهث وراء رغيف الخبز. مصرتدور في فلك العدوان من اجل اعادة هريدي من اليمن مصندقا. اليمن تنتصر.... العدوان ينكسر