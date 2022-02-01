المقالات

من لم يعلمه الزمن، تؤدبهُ اليمن


  احترام المُشرّف ||   تحذيرٌ وعلى التحالف أخذه على محمل الجد احذروا من أعاصير اليمن إن تواصلت فهي لن تبقي ولن تذر ، احذروا فأعاصير اليمن ستجعلكم عينًا بعد أثر ومن تجاهلنا فقد جرب . وما يصنعه التحالف المتخبط المهزوم في صب حمم غضبه على الآمنين في منازلهم وعلى السجناء الذين لاحول لهم لن يكون إلا الوقود الذي سيحرك الأعاصير والنار التى ستشملها الأعاصير التى ستحيط بكم إحاطة السوار بالمعصم، نحذركم ونقول  وفي غير مكة لاتؤوا إلى بلد          فكلها تحت مرمى ردنا العاتي. هم دمروا في اليمن كل شيء ولم يعد لدينا ما نخسره أو نخاف عليه، وهم لديهم الكثير مما سيؤلمهم وعليهم الحذر، نعم على هذا التحالف الأرعن الذي مرغ اليمانيون أنوفهم في وحل الهزائم وهم يعرفون جيدًا أنهم ليسو لليمن بأنداد، عليهم أن يعيدوا حساباتهم ويحذروا على أنفسهم فلن تنفعهم أمريكا إذا هبت عليهم أعاصير اليمن . هاهم يحاولون أن يكابروا فيما هو معروف ومسلم به أنهم مجرد محطة بنزين تضخ النفط لأسيادهم الذين وضعوهم لحراسة المحطات وان اطلقوا عليهم أسماء منمقه وجعلوا من تلك الخيم التي يستظلون بها ممالك ودويلات وماهم سوى عمال محطة وقود ولن يكونوا أكثر من هذا مهما كثر نفطهم ولأنهم أغبياء بفطرتهم كان لزامًا علينا أن نكرر تحذيرنا لهم وأن عليهم عدم الإقتراب من نار اليمن التي لو شبت فيهم ستشعل محطاتهم وستجعلهم حطاما . نحن نحذركم وننذركم وما أنتم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. نحن نعرف أنكم تحاولون أن تبنوا لكم مجدًا وتكون لكم بصمة وتكونوا رقمًا يُقرأ فسولت لكم أنفسكم السطو على اليمن ولا أدري أي مسخرةٍ أوحت إلى الفأر أن يسطو على الأسدِ ،  دخلتم عرين الأسود يا قطيع الأغنام فما ظننتم أنكم فاعلون فيه ؟! دول التحالف التي لم تفلح في عاصفتها المزعومة في شيء غير قتل الأبرياء، لم تفلح حتى أن تحفظ للسعودية التي هي المشرف الأساسي على  هذا العدوان وتلك النكرة الإمارات في حماية سمائهما مِْن الطيران المسير الذي يخترق أجواءهم متى ما يشاء ، ويضرب على أهدافه بكل دقة ولم تكن تلك العاصفة إلا وبالًا عليهم، فقد هيجت أعاصير اليمن لتنطلق إليهم فاتخذتهم في زوبعتها وتعيد الزجاج الذي صنعت منه دويلة إلى الرمال الذي منه صنع الزجاج فأعاصير اليمن إذا زمجرت وأبرقت وأرعدت فلن تعود إلى سكونها إلا بعد أن تُعيد كل شيء إلى ما كان عليه . على من يعتدي على الكبار أن يحذر  وأن يعرف بأنه غير آمن وما مثل تلك الممالك والدويلات إلا كما قال تعالى : *وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُون* من سورة النحل- آية (112) وعلى الباغي تدور الدوائر .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من لم يعلمه الزمن، تؤدبهُ اليمن
انتم ياعربان تخليتم عن حماس..!
باقر الحكيم.. زعيم يرفض الطاعة! 
خمسة ايام قبل انطلاق القطار!؟
دعوة لإعادة صياغة منظومة التعليم في العراق 
على الإطار ان يكون واحدا موحدا في كل الحالات
الأخلاق في كل شيء وقبل كل شيء 
شعوب معذبة نتيجة عقول تدعي القيادة .
وعاد الإمام..!
الزمن المهدور..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك