انتم ياعربان تخليتم عن حماس..!

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نعيم الهاشمي الخفاجي لايختلف أي عاقل أن دول الرجعية العربية من بدو الخليج صنيعة الاستعمار، عبدالعزيز آل سعود تبرع بكل أرض فلسطين حسب الوثائق البريطانية التي تم نشرها ان عبدالعزيز سعود وقع حول وعد بلفور انه لا يمانع في إعطاء كل فلسطين لليهود المساكين، ‏ليس هناك مناضل شريف تخلى عن شرفه فجأة وأصبح خائناً وعميلاً، بين ليلة وضحاها، ولا يوجد خائن ديوث أصبح مناضلاً شريفاً بين ليلة وضحاها، لابد من وجود أرضية وجذور في استقامة الإنسان أو سقوطه وعمالته، لذلك الخيانة هي اختلال في العقل والسلوك وفي البيئة التي تربى فيها الخائن والقيم والمفاهيم التي استقاها منها فالخيانة ليست سلوك طارئ في مرحلة عمرية معينة نتيجة ظروف معينة بل هي نزعة أو ميول تسيطر على الأنسان في سن مبكرة من حياته مثلها مثل السرقة والقتل وغيرها من السلوكيات المختلفة، البيئة التي ينشأ عليها الإنسان تلعب دور مهم في صلاح وفساد أو ذكاء أو غباء الشخص. ‌‎الورقة عندما تسقط من الشجرة لا تسقط فجأة بل تسقط لأن هناك خلل في مكونات عناصر التربة كنقص في الفتامينات تسببت في ضعف الورقة وسقوطها من النباتات والأشجار المعمرة أو الأشجار الفصلية، كذلك هو الإنسان كل سقوط أو تألق له جذور سيئة أو صالحة محترمة. أعلام دول الرجعية العربية الوهابية يطرحون تساؤلات في صحفهم وقنوات اعلامهم لماذا تقدم إيران كل هذا الدعم لـ«حماس» والمقاومة الفلسطينية، يريدون أن يذمون لكنهم يمدحون ويكشفون حقيقة تعاون المعسكر الوهابي البدوي مع قوى الاستعمار والصهيونية، هذا السؤال دائما يطرحه المستكتبين بالصحف البدوية الوهابية المتخلفة، بل قبل فترة رأيت مذيع بقناة الجزيرة من أصول عراقية كويتية، وتحديدا في برنامج اللقاء مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، وقد كان جواب هنية واقعي وقال أن الموقف الإيراني باعثه ديني عقائدي من أجل القدس وفلسطين، قالها هنية بشكل علني وصريح رغم تهديد دول الرجعية العربية له وقطع الدعم المالي له حتى من دويلة قطر التي تدعم حركات الإخوان المسلمين. الإعلام الوهابي يردد أكذوبة عن شيخ الكراهية وامام المفخخين ابن تيمية بالقول أن الشيعة بالعراق والمشرق العربي يتعاونون في آخر الزمان مع الصليبية واليهود لينهض ابن تيمية ويرى كيف وقف أتباعه الوهابية مع الصهاينة ورفعت الإعلام الصهيونية في دول الوهابية التي توالي أبن تيمية، ويرى أن الشيعة هم الوحيدين الذين رفضوا التطبيع والتعاون مع الصهيونية والاستعمار والتطبيع المذل. الإعلام السعودي والاماراتي والقطري الوهابي يفتري وينسب للشيعة تعاون مع الصهاينة بينما الإعلام الصهيونية ترفرف في سماء عواصمهم ورئيس إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي في زيارة كثيرة لدول الخليج وبالعلن، إذا كان الإعلام الوهابي الخليجي ينسب أكاذيب بوجود علاقات مابين الشيعة والصهاينة فالواقع يشير بوجود علاقات مابين دول الخليج والصهاينة، ووجود سفارات وقنصليات وتعاون عسكري واقتصادي وعلاقات زواج مابين فتيات وشباب من دول الخليج ومواطنين ومواطنات صهاينة. عبر تاريخ الشيعة بتاريخهم القديم والحديث يدعمون قضية فلسطينين، دعم الشيعة الإسماعيلية الشعب الفلسطيني ضد الغزو الصليبي وبسبب موقفهم هذا سقطت دولتهم الفاطمية الإسماعيلية في مصر والشام وشمال افريقيا، واليوم عندما باع العرب والمسلمين السنة قضية الشعب الفلسطيني ايضا لم يبق سوى الشيعة يدعمون الشعب الفلسطيني بالمال والسلاح، الوهابية يكذبون ويقولون أن غاية الشيعة من دعم الفلسطينيين يحولوهم شيعة، في الواقع الشيعة ليسوا بحاجة أن يتشيع هنا مجموعة من الناس ابدا، بفضل أكاذيب الوهابية وافترائاتهم ضد الشيعة اضطر الكثير من المثقفين السنة للقراءة حول الشيعة من خلال كتب المثقفين الشيعة والنتيجة تشيع الكثير من الناس عندما عرفوا أن المذهب الشيعي يتبع مدرسة محمد وآل بيته الاطهار، مضاف إلى ذلك العالم يرى ويشاهد تعاون الوهابية بالعلن مع الصهيونية والاستعمار ويرى ان الشيعة هم الوحيدون الداعمين لقضية الشعب الفلسطيني، بلا شك كل انسان مسلم مؤمن شريف غيور عندما تتكشف له الحقيقة يوالي محمد وال بيته. هناك حقيقة بات الشيعة أنهم هم المقاومون أمام العالم العربي والإسلامي الداعمون إلى القضية الفلسطينية. مذيع قناة الجزيرة المتوهب بقي يصرخ ويقول تشيع عدد من حركة حماس….الخ. مهما حاولت الوهابية تشويه سمعة الشيعة ووصفهم في الخونة لكن الواقع على الأرض مغاير وثبت أن دول الوهابية البدوية هم العملاء والمطبعين والمتصهينين. صراخ الوهابية بالقول أن إيران شيَّعت عشرات الآلاف في دول عربية وإسلامية سُنية بالكامل في أفريقيا ودول جنوب شرقي آسيا، هذه كذبة كبرى، من شيع آلاف المسلمين السنة ليسوا الشيعة وإنما أكاذيب الوهابية على الشيعة جعلت الطبقات السنية المثقفة تقرأ وتتواصل مع الشيعة وتنكشف لهم حقيقة براءة الشيعة من الأكاذيب الوهابية في الطعن بالعقيدة والقرآن لذلك كانت ردة الفعل تشيع الكثير من هؤلاء، توجد صفحة على شبكة الانترنت في مكتبة العقائد يوجد صفحة بها مؤلفات ١٣٠ عالم وشيخ ومثقف سني كتبوا مؤلفات للدفاع عن الشيعة بعد تشيعهم وذكروا أن سبب تشيعهم وصلتهم كتب وزعتها السفارات السعودية تكفر الشيعة لذلك تواصلوا مع مساجد ومراكز ثقافية شيعية انتهت بتشيعهم. اعجبتني مقولة إلى الاستاذ محمد البخيتي يقول عندما نلوم المرتزقة من اليمنيين بسبب وقوفهم في صف دول الاحتلال يكون جوابهم لنا وانتم تابعين لإيران، أي أنهم يقرون على أنفسهم بالباطل ويحاولون الباسنا نفس الثوب، وهذا هو منطق أهل الباطل مع أهل الحق يقول الله سبحانه وتعالى يلبسون الحق بالباطل ولم يقل يلبسون الباطل بالحق لأن تلميع الباطل مستحيل وتشويه الحق ممكن. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 1/2/2022