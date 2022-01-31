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الوطن الواحد يذبحنا !!


 

حسن كريم الراصد ||

 

ساقول لكم شيئا خطيرا ولن اكون بحت به قبل اليوم : قناعاتي كمراقب ومتتبع للشأن العراقي فأن الحل لقضيتنا ومشاكلنا يكمن فقط فقط بالنظام الكونفدرالي ان لم اقل بالتقسيم .. فلا السنة يرغبون بالعيش معنا ولا الاكراد يرغبون بوطن يجمعنا .

وليس من الانصاف التمسك بمن زهد بك . وليس من الحكمة الرغبة بمن يكرهك . .

فبفض الشراكة سنحصل على رأس مالنا وسنحقن دماؤنا وسنختصر مساحات مشاكلنا .. الاخوان عندما يختلفون في البيت الكبير ويستحيل تعايشهم فكل عاقل سينصحهم بتقسيم الدار وعزل العوائل لتقليل الاحتكاك فلماذا نخاف الكونفدرالية ؟؟

اليس هذه النظام ابتكره من سبقنا بالتطور في انظمة الحكم واليوم تعيش كثير من شعوب الغرب بسلام تحت ظله ؟ اعلم ان البعض سيرتفع عنده مستوى هرمون الوحدة واكذوبة الوطن الواحد ولكني ساقولها اليوم وستذكرونها غدا .

فنحن نسير للتقسيم بخطوات ثابتة وهو الحل الانجع الا ان مصالح الجوار تتعارض مع هذا ولا يهمها نزف الدم وهدر الثروات وما اصابنا من مكائد الاخوة الاعداء .. فما قيمة الوطن الواحد وانتم تموتون تحت لواءه ؟! انتم تعيشون كذبة الوطن الواحد وبالحقيقة انتم فقط لا تملكون اي وطن ...!!

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