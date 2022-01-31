المقالات

نشوة التعليق واللايك، هلاك..!


  مازن البعيجي ||   خلال تصفحي اليومي مرَّ أمامي منشور لوزير سابق شيعي تقلد أكثر من منصب في أكثر من حكومة، كان هو ضمن حقيبة الفشل ولم يقدم شيء نوعي ممكن أن يكون أثره مدافعا عنه وشاهد على نزاهته! منشور تفاعلي يغلي غليان والتعليقات بالآلاف أغلبها توجّه السب والشتم والتهم لإيران الإسلامية، لأن جناب الوزير والدكتور يقص عليهم حكاية عن ميناء الفاو والربط السككي وكيف أن إيران استقتلت على الربط السككي وهو يرفض ويقول لهم هذا فيه ضرر لعراقي! وهم يقولون نعطيك ما تريد! وعلى هذا الكلام الإنشائي لا ترى عيناك أي بازار فتح من التهم والظلم والتسقيط وهو يذود عن قناعته التي يؤسس لها بأن إيران لا ترى إلا مصلحة الربط السككي الذي حرفه الوزير الشيعي تعيس الحظ! المشروع الذي طالما تمنته إيران وطلبت من العراق القبول به وهو قطار لنقل الزائرين وتفويج القادمين للعتبات المقدسة التي هي ضرورة يراها من يؤمن بضرورة استمرار القناعة بها! إلا أن وزيرنا الشيعي غرّه التعليق وأخذته نشوة اللايك ليتهم ومن طرف واحد وهو نفسه الأمارة بالسوء ليفسح المجال لمساحة اوسع لجمهور من سبابين وفحاشين على دولة لم تبخل بشيء من المعدات والأسلحة والإستشارات والدماء لعظماء قادتها والمؤمنين، سوء العاقبة والغيبة والبهتان بشكل جماعي يليق بمن لا دين ولا ورع حقيقي يحجزه عن تهمة دولة المعصومين "عليهم السلام" سبقوا الجميع في الإشارة لها ولما سيكون عليها من دور يسر قلب ولي العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء   ملة من ناقصي الضمير وعديمي المروءة ومن قشريي التشيع ابتلينا بهم وبانحرافهم وحقدهم الدفين الذي كان كل مصائبنا منه!!! {أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ} العلق ١٤   "البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه" مقال آخر دمتم بنصر .. 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صراع الفائزين وخسارة الناخبين
الاعلام الاصفر يزرع  اليأس وحشدنا يزرع الامل. 
نشوة التعليق واللايك، هلاك..!
عندما تنتصر الارادة الدينية على اللادين؛ لثورة الاسلامية الايرانية انموذجا
من ضرب المطار ؟!
السياسي والمقاومة
زيباري ام برهم،،هوشيار ام صالح؟!
الكيان الصهيوني لن يحمي نظام الإمارات الإرهابي
المسؤول والهدية..!
لا نيأس من روح فاطمة الزهراء"ع"
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك