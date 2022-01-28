فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||

١- أزمة الكهرباء بسبب رفض أمريكا أن نسدد أجور الغاز المستورد/ لكن المدون يكلك صوج إيران!

٢- أمريكا تفعل قانون جاستا لتعويض عوائل الضحايا على 15 انتحاري سعودي ضربوا برج/ وخمستالاف انتحاري سعودي وآلاف التفجيرات والمدونين يقنعونكم عفا الله عما سلف!

٣- الحكومة الحالية تنفق مليارات على أنبوب لنقل نفط البصرة للعقبة/ ولا تنشئ مصفاة للغاز تحل الأزمة!

٤- يكلك الوطنية ما تصير إلا مع الكورد والسنة/ بس إذا دخلوا الشيعة صارت محاصصة!

٥- إذا الوطنية بالاتحاد مع الانفصالي ومن يتلقى أوامر الإمارات/ معناها اللي يريد عراق موحد ويكره الإمارات خائن!

٦- حين طالب أهالي مدينة الصدر بإكمال الثلاثة أرباع المتبقية بلا تبليط من شارع الفلاح/ استجابت الأمانة فهدمت أسواقهم!

٧- قرداحي كال الحرب عبثية السعودية قطعت العلاقات والمعونات وخلته يستقيل/ باجر إذا حجينا ع الصهاريج المفخخة شلون إذا كهرباتنا منهم!

٨- الشركة الصينية هي الرابعة عالميا ودايو الكورية هي السادسة والتسعين/ الحكومة تعوف الصينية وتتعاقد وي الكورية!

٩- ...ما نحجيها..!

١٠- الحكومة ضد التطبيع/ بس تدعم مشروع الشام اليخدم إسراىيل!

سؤال الفنتازيا: شو المدونين بتشرين يشجعون على حرق مقرات الأحزاب، هسه يعتبرون التعرض الها إهانة للدولة، لو مقرات الحشد حلال عدكم والحلبوسي حرام!

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