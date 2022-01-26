جرائم بني سعود خلال مائة عام

متابعة ـ صابرين البغدادي ||

ارتكب بني سعود خلال مائة عام الكثير الكثير من الجرائم بحق شعب الجزيرة العربية وخارجها

ابتداء بالقتل لابناء الحجاز لاخضاعهم ومرورا بمجزرة تنومة الذي قتل فيها ابن سعود ثلاثة الف حاج يمني

عام 1920م وانتهاء بالعدوان على الشعب اليمني حتى هذا التاريخ. 3/ 1/ 2022م قتل الالاف من المدنيين جلهم من النساء والأطفال جراء قصف طائرات بني سعود بشكل عشوائي للمنازل والأحياء .

بالإضافة إلى مايرتكبه بنو سعود من جرائم القتل فهم سباقون إلى العمالة لليهود وخونه بامتياز لقضايا أمتنا الإسلامية وخاصة قضية فلسطين .

كما يعتبر نظام بني سعود المنيع والمصدر للفكر الوهابي التكفيري الذي تتبناه داعش والقاعدة التي شوهت الإسلام امام مجتمعات العالم وأعطت صورة مغلوطة عن الدين الحنيف .

1ـ عام 1918 م قتل جيش عبد العزيز آل سعود أكثر من ألف شخص معظمهم من السنة لانتزاع أرض الحجاز.

2 ـ عام 1920م مجزرة تنومة قتل بنو سعود ثلاثة الف حاج يمني وقتلوا ايضا المصلين في مساجد قرية الشعيبة ليلة 27 رمضان أي (ليلة القدر التي قال عنها القرآن إنها خير من ألف شهر تنزّل الملائكة والروح فيها) لكن آل سعود أخرجوا أرواح العرب المسلمين في هذه الليلة من عام 1922م وكان عدد القتلى في هذه المذبحة (3790).

3 ـ ومن جرائمهم إبادتهم في الفترة نفسها لنحو (410) من المسلمين من عشيرة آل أسلم من قبيلة شمّر وكان ذلك في منطقة الجليدة بالقرب من حائل.

4 ـ قتل بني سعود (513) مسلمًا من قبيلة عنزة، القبيلة التي يزعم بنو سعود أنهم ينتمون إليها، لكنها لفظتهم ورفضت أن يكون لهم بها صلة القربى فقاتلها بني سعود وقتلوا منها 513 في مذبحة شهيرة عرفت باسم مذبحة "بيضاء نثيل".

5 ـ أباد بني سعود (411) مسلمًا في مذبحة عرفت باسم مذبحة "أم غراميل" شرقي حائل.

6 ـ قتل بني سعود لـ(375) شخصًا يقودهم "هبقان السّلِيطي" في منطقة الغوطة بحائل، علمًا أن “هبقان السليطي” من أكثر المتعصبين دينيًا للدين السعودي،وقد سبق له أن قاتل المسلمين من جماعته وأبناء عمه وقبيلته: شمّر وأهل حائل.. لذا، فقد فرح العديد من الناس بذبح آل سعود له ولجماعته شماتة بمواقفه.

7ـ قتل جيش بنو سعود أكثر من 3500 مسلم من الزيدية والشوافع والمالكيين ليستولي على منطقة عسير.

8ـ ارتكب بنو سعود مذبحة "تربة" التي راح ضحيتها (40.000) جميعهم من المسلمين من أتباع الشريف حسين بن علي الذي كان يحكم الحجاز حتى عام 1925 حينما سلّم الإنكليز عرشه لآل سعود.

9 ـ قتل بني سعود 15.000 في مذبحة اشتهرت بمذبحة "الطائف والحويّة"، ومعظمهم من أطفال ونساء مكة الذين كانوا يصطافون في الطائف ومن أهل الطائف.

10 ـ حاصر بنو سعود الطائف وقتلوا نحو 2800 شخص من جنود الشريف علي بن الحسين ومن أهل جدة.

11 ـ قتل بني سعود من مناطق القصيم ما يزيد عن 27000 بطرق غدر خسيسة شبيهة بما فعله عبد العزيز آل سعود بحاكم بريدة، صالح المهنا أبا الخيل، حينما تقدم عبد العزيز ليخطب شقيقة أبا الخيل وما أن وافق أبا الخيل وتزوج "عبد العزيز" باخته ودخل قصره حتّى أمر عبد العزيز جنوده باعتقال "صهره" أبا الخيل وجميع أولاده كبارًا وصغارًا، فقتلهم في الصحراء بما فيهم الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم سن الرابعة.

12 ـ قتل بني سعود أكثر من (10.000) مسلم من قبيلة شمر وأهل حائل في معارك "النيصية والوقيد والجثامية".

13 ـ اغتال عبد العزيز آل سعود عددًا من زعماء الجوف، وقتل عددًا كبيرًا من أبناء الشعب في الجوف.

14 ـ قتل بني سعود أكثر من (50.000) مسلم في معارك كثيرة في مناطق عسير وتهامة.

15 ـ قتل بني سعود أكثر من (1200) يماني في منطقة اسمها وادي تنومة، بعد أن قدموا للحج، وهي المجزرة التي عرفت تاريخيًا فيما بعد باسم "مجزرة تنومة"، عام 1923م.

16 ـ قتلوا نحو (7000) عربي مسلم من بني مالك في وادي بني مالك في الطائف وهدموا 70 قرية من قراهم بحجة أن شيخهم عبد الله بن فاضل دافع عن كرامته وقاوم خدم آل سعود الذين حاولوا الاعتداء على أخواته وزوجته.

17 ـ عام 1953 قتل بنو سعود نحو (1520) عربيًا مسلمًا من قبائل الريث في جبل القهر، جنوب الحجاز.

18 ـ كان بني سعود وراء معركة "الجهراء" في الكويت التي قتل فيها من أهل الكويت وقبائل الجزيرة العربية ما يقارب 1000 عربي مسلم.

19 ـ هنالك أكثر من (5000) عربي مسلم مما كان يعرف بجيش الإخوان الذين ينتمون لقبائل مطير وعتيبة، قتلهم آل سعود في مجازر معروفة منها السبلة، وأم الرضمة، وغيرها من المجازر، وبعد ذلك قتل آل سعود شيوخهم المعروفين ومنهم فيصل الدويش وسلطان بن بجاد.

20 ـ قتل بني سعود أكثر من (3000) مسلم من قبيلة العجمان في معارك عديدة معروفة وقتلوا عددًا من شيوخ العجمان أبرزهم بن حثلين.

21ـ قتل بني سعود بعد ثورة ابن رفادة، أكثر من سبعة آلاف من قبائل الحويطات وبني عطية وجهينة وبلي، وشردوا الآلاف منهم.

22- عام 1990م قام بني سعود بالتحالف مع أمريكا بوش لغزو العراق

23- 2003 - 2005 التحالف مع امريكا لغزو العراق للمرة الثانية و القيام بمئات التفجيرات إلارهابية في الأسواق والشوارع في العراق قتل على اثرها الاف العراقيين .

24- 2011م إشعال حرب في سوريا قتل وشرد على اثرها الملايين ودمرت نهظتها الاقتصادية من مصانع ومعامل .

25- 2012م إشعال حرب في ليبيا

26- 2015م - 2022م شن عدوان غاشم على اليمن ولمدة سبع سنوات قتل على اثر ذلك الالاف من النساء والأطفال جراء قصف الطيران السعودي للمنازل والأحياء وبشكل عشوائي .

ملاحظة اخيره :

قل بني سعود وليس آل سعود

على وزن بني قريظة وبني قينقاع فاصلة واحد

ولأن لفظ آل فيه نوع من التعظيم ولايصح رفع شان هذه الأسرة الخبيثة .

لانهم أرادوا مشابهة اسم آل البيت عليهم السلام

لذا ولكون أصلهم الى القبائل اليهوديه اقرب فقلت بني سعود كبني قريظة وبني قينقاع .

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