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من يعفو عما سلف يا آل سعود ؟! 


 

منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

Manhalalmurdshi@gmail.com

 

اصبع على الجرح .

 

في ظل الحكومة الحالية ووفاء للعرق العربي العفيف والأصيل والطويل عقد المجلس الإقتصادي المشترك بين العراق والسعودية اجتماعه في الرياض  .

 وزير التجارة السعودي قال في كلمته كلام يقشعر له البدن وتشرأب له العيون وتنساب اليه القصائد وترتجف الشغاف .

قال الوزير السعودي ان أمير المنشار ولي العهد محمد بن سلمان قد اوصاه ان يكون وزيرا عراقيا تحت امرة رئيس وزراء العراق الفطحل مصطفى الكاظمي يأتمر بأمره وينفذ له كل ما يريد !!!

واكمل قائلا ان سمو ولي العهد اوصاني ان انسى كل شيء ونبدأ مع العراق بسياسة عفا الله عما سلف ..

 السعودية سوف تتسامح مع العراق وتمارس معه سياسة عفا الله عما سلف . !!

 لست ادري في اي زمن نعيش واي مهزلة وصلنا اليها واي انحطاط ورذيلة . ؟

من يعفوعن من ؟؟ يا معالي وزير البول البعيري في مملكة المنشار هل يعفو القاتل عن المقتول .

هل يعفو الذابح عن المذبوح . هل يعفو المجرم عن الضحية . هل يعفو السارق عن المسروق ام يعفو الوهابي عن المسلم ؟

 من يعفو عن من يا صاحب المعالي ؟؟

هل ستعفون عن العراق لأنه لم يدفع لكم الديّة الشرعية لخمسة الآف انتحاري سعودي وهابي فجروا انفسهم في شوارع بغداد والمحافظات وقتلوا عشرات الآلاف من الأبرياء .

 هل ستعفو السعودية عن العراق لأنه لم يطلق سراح الاف الدواعش السعوديين المسجونين حتى الآن .

هل ستعفو السعودية عما سلف لأن العراق لم يشكرها على الآف مؤلفة من نساء جهاد النكاح التي ارسلتموها الى الموصل والأنبار والفلوجة  .

 هل ستعفو السعودية عن تأخر العراق في تسدسد اثمان الأسلحة التي سلمتها السعودية للدواعش ام المفخخات التي فجرتموها في مدن الشعلة والصدر والمسّيب وكربلاء وبابل والنجف والبصرة وغيرها ؟؟

 هل ستعفو السعودية عن العراق لإنه ترك المصفى العراقي العملاق الذي بناه في الثمانينات وصادرته السعودية بعد سقوط النظام السابق .

 هل ستعفو السعودية عن العراق لإنه كشف مؤامرة السبهان وتدخله في الشأن العراقي ومحاولته بث الفتنة الطائفية وتحريضه للبره زاني للإنفصال عن العراق .

 من يعفو عن من يا آل سعود وقد  بلغ السيل الزبى .

ما تم الإعلان عنه هو استثمار السعوديين في العراق وتصدير المنتجات السعودية للعراق اما العراق فلست ادري ماذا سيصدر للسعودية وليس فيه مصنع يعمل ولا ارض تزرع وقد حرقوا الأخضر واليابس ودمروا الحرث والنسل وتدمر لدينا كل شيء بفساد الفاسدين وعبث العملاء ومفخخات الإشقاء وعلى رأسهم السعودية .

 لا زلنا منذ اربع سنين بإنتظار الربط الكهربائي مع السعودية ولم يرمش حتى الآن مصباح بكهرباء عربية حتى اشعار اخر .

 ولا زلنا منذ خمس سنسن ننتظر افتتاح ملعب ابن سلمان لكرة القدم ولحد الآن لم تبنى في الملعب طابوقة ولم نعلم ان كان سيبنى في الكرخ ام في الرصافة وعيون المنشار بين الرصافة واالجسر .

لست ادري ان كان الإعلان عن تفعيل هذا المجلس تزامن مع ما آلت اليه الإنتخابات العراقية الأخيرة على اعتبار الطريق سالكا وبشائر التطبيع تبدأ من هنا والأرض صالحة  لزراعة الصبّير أم انها صدفة ليس الا .

  لست ادري هل لأشباح الصحراء الحلبوسية علاقة بادارة تنظيم المجلس الإقتصادي السعودي العراقي كما هو ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية وهل تزامن انعقاد المجلس مع تصاعد العدوان السعودي الإمارتي الغاشم على اليمن أمر مقصود كموقف عراقي تشريني سافل بإمتياز ودارك يا الأخضر ؟؟؟؟

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