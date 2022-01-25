كلمة ازعجتهم ماذا لو سمعوا الاف الكلمات..!

زيد الحسن ||

جورج صاحب كلمة ( العبثية ) لن ينساه التاريخ ابداً لعدة اسباب ، ومنها ردة الفعل لاصحاب السعادة والفخامة ، الذين قومو الدنيا ولم يقعدوها على هذه الكلمة ، ولم يهدأوا حتى استقال من منصبه .

بشرى سارة تزفها الحكومة جعلت الصبية يتضاحكون ، والشباب يسخرون ، والشيبة تزمجر بغضب ، البشرى ربط العراق مع دول الخليج العربي بالكهرباء ، لا نعلم هل يستخف بنا اصحاب القرار ام انهم مخدرون ولا يعوا تصرفاتهم ، الكهرباء من السعودية ضحك على الذقون وباب من ابواب الفساد مفتوح على مصراعيه ، فهل هكذا تعمر الاوطان ؟ هل هذا انجاز يتفاخر به الو الالباب .

كانت الكهرباء من ايران وكان العراق هو من يحنث بالالتزامات المالية دائماً ، وصبر ايران يطول و يطول ، ومن الناحية الفنية فأن الربط مع ايران حاصل وجاهز ولا يحتاج الى سنت واحد للربط ، ماذا الان كم نحتاج من العملة الصعبة لهذا الربط ؟ وكم نحتاج من (قومسيونات )اضافية ترضي شراهة المسؤول لينجز العمل ؟ ولم اصلا نطحن الطحين و ننشر المنشور ؟.

غازنا يحرق ويهدر ، وشبابنا يقتل ويباد ، اصحاب الخبرات الفنية سنويا يركنون في رفوف النسيان ، الحكومة تستطيع توظيف هذه الثروات وتبني اضخم المحطات في العالم ، لكنها تعزف عن الحلول الجذرية ، وتركن الى ترقيع اثوابها الممزقة من الفشل ، وللاسف الجميع يعلم ولا يحرك ساكن ، فهمهم على المناصب قد اعمى لهم البصائر .

لو فقط يخبروننا بكل صراحة و وضوح بحقيقة الامر ، ويكشفوا لنا الاوراق ، ويخبروننا من هو الذي يمنعهم من بناء مشاريع الطاقة الحقيقية التي تسد حاجة البلد ، او يخبروننا السبب الذي جعلهم ينسون ان الحل في البناء وليس في ربط وشراء ، لكنهم حتى للحقيقة يدلسون ، ويخترعوا لنا اسباب و الغاز لا نستطيع فك طلاسمها ، ليس فيهم الشجاع الذي يرفض الذل لبلده ويقول كفى ، رضوخ للارادة الخارجية ،دعونا نعيد الوطن ، دعونا ننقذ ماتبقى من العراق .

ماذا يحصل لو تم الربط مع دول الخليج ، وصرخ عراقي وقال ؛ لقد ارسل الخليج الارهاب لبلدي وقتل اخي و ابي ، ماذا يحصل لو ذكر المؤرخون تأمر الخليج لسنوات طويلة على الشعب العراقي ، ماذا يحصل لو نطقت السجون عن اسماء بلدان الارهابيون و اسماء الانتحاريين ، هل ستقطع الحكومة لسان كل عراقي شريف يقول ان العبثية اتت من دول الخليج وعاثت بالعراق فساداً ما بعده من فساد ، ودمرت وقتلت وشردت وسبيت النساء ،

وكم قرداحي سيخرج الان من العراق ؟

ــــــــــ