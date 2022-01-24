المقالات

بحيرة النفاق لا سمك فيها..!


 

مازن البعيجي ||

 

النفاق؛ يالهُ من مرض قاتل أدمى قلبَ الإسلام ونبيّه المصطفى "صلى الله عليه و آله وسلم"، حتى نزلت آيات وسور تُنبِئ النبي المؤيد بمدى خطورته.

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) التوبة ٧٣.

دقّق بالخطاب!! جاهد الكفار والمنافقين! عجيب يعني أن المنافقين بمرتبة الكفار من حيث الضرر على الإسلام المحمدي الأصيل الحسيني، لأن غير الإسلام أصلا هو النفاق بعينه! هذا المرض الخطير التزلفي الذي يجعل صاحبه غير قادر على الصمود أمام تطبيق أحكام الله تعالى والسير بطريق رضاه تبارك وتعالى، فيعيش المنافق على موائد استراق السمع، والتجسس على المؤمنين، بغية الحصول على ما يرفع من شأنه عند ذا وذاك! حالة مرضية الوصول لها يعني سهولة الأبتعاد من أخطر مرض وصعوبة علاجه بيسر مع وفرة الدواء!

وهذا ما تعاني منه ساحة المسلمون! بل وساحة المؤمنون ظاهرا ومن يُحسَبون على حصون الإسلام، فقاعات تحمل روائح نتنة سامة، كل من يستهويه فتح النوافذ لها يصاب منه عقله ورأيه لا محال بالخلل!

( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) الأحزاب ١.

من هنا على القيادات في أي مجال قيادة المجتمع وخاصة الإسلاميين  عدم فتح أبواب كان الله بجلالة قدره قد حذر منها نبيّه العظيم والمعصوم والمسدد حيث قال له:

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة: ١٠١

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر .

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشعب يريد "صلصة طماطة "
بحيرة النفاق لا سمك فيها..!
قرار المحكمة الاتحادية برد الطعن يوشك ان يكون!
الإسلام السياسي ومديات قبوله
التجربة الديمقراطية في العراق: الهدف والغاية.
النأي بالنفس في رؤية ألأعراب  
الأسر الحاكمة في السعودية والإمارات أنظمة إرهابية
لقد كان أمة..ذكری ولادة روح الله
التصريحات ياهذا لاتعني الحروب..!
الإقليم ومؤتمر التطبيع ومليون لتر بنزين..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك