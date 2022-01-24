النأي بالنفس في رؤية ألأعراب  

منهل عبد الأمير المرشدي ||

Manhalalmurdshi@gmail.com

اصبع على الجرح

كما ان لكل انغلاق منفذ ولك عسر يسر ولكل ضيق فرج ولكل داء دواء فأن لكل كذب تبرير ولكل جريمة اسبابها ولكل مجرم عذر ولكل سرقة حيلة شرعية تشرعنها فأن لكل موقف خائن او جبان او عميل باب جديد من ابواب الـتأطير والأسماء عند العرب الأعراب تحت عنوان النأي بالنفس .

والنأي بالنفس في الإصطلاح يعني الحياد وفي الدلالة يعني الإبتعاد عن الحدث والصمت وكأنك لا ترى شيئ .

على لبنان ان ينأى بنفسه من اعطاء الرأي او اتخاذ موقف عن تجاوزات الصهاينة على لبنان او الفلسطينين او تدمير اليمن العربية وشعبها وحضارتها من قبل آل سعود والإمارات بإشراف امريكا واسرائيل فعليه أن ينأى بنفسه ولا يسيء للمجرمين حتى ولو تلميح بكلمة من الوزير قرداحي قبل ان يكون وزيرا وعليه ان يستقيل فأستقال ولا زالوا يطلبون من لبنان ان ينأى بنفسه عن كل شيء .

عليه ان يلتزم بسياسة النأي بالنفس فلا يحق للدولة اللبنانية او اي حزب لبناني او مسؤول واي كاتب او صحفي ان يعطي رأيا او يتخذ موقفا وعلى الجميع الإلتزام بمبدا النأي بالنفس.

ليس لبنان وحده يقع تحت طائلة الرؤية الإعرابية الذليلة فذلك قانون عربي مصادق من منظمة الذل والخنوع الجامعة العربية فعلى العراق أن ينأى بنفسه عن كل شيء فمثلا ما يخص العدوان السعودي على اليمن لم يكتفي العراق العروبي بموقف الصمت والنأي بالنفس بل طلع علينا كاكا فؤاد حسين ليدين (الأعتداء الإرهابي ) للحوثيين على الإمارات المتصهينة.

وعلى العراق أن ينأى بنفسه عن اي موقف حكومي ضد عصابات اشباح الصحراء التي جلبها الحلبوسي الى بغداد وعلى العراق ان يأخذ موقف النأي بالنفس عن الحواضن الإجتماعية للعصابات الإرهابية في صلاح الدين وديالى والأنبارونينوى الذين يقتلون ابنائنا في القوات الأمنية فلا يذمها ولا يتعقبها وعلى القضاء العراقي ان يأخذ موقف النأي بالنفس عن التزوير الذي حصل في الإنتخابات وعن الإنتهاكات الفاحشة للدستور في الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.

وعلى رجال الحشد الأبطال وعوائل الشهداء ان ينأوا بنفسهم عن الرد على تطاول سفهاء تشرين على ابطال النصر والشهداء وعلى رجال العشائر ان يأخذوا موقف النأي بالنفس عن ابناء عشائرهم الذين يسيئون للثوابت الأخلاقية وينحرفوا وعلى الزوج ان ينأى بنفسه عن اتخاذ موقف مع زوجته التي تسيء الأدب او تنحرف ويكون حياديا جدا ويأخذ ذات الموقف مع ابنائه اذا اسائوا الأدب او وانحرفوا .

نعم على الكل ان يأخذ موقف النأي بالنفس فعلى الشعب ان ينأى بنفسه عن تسمية الأشياء بأسماءها فلا يصف المنافق بالنفاق ولا يصف الفاسد بالفساد ولا يقل للكاذب انت كذاب ولا للعملاء انتم عملاء ولا للجبناء انتم جبناء . على الكل ان يسكت .

على الكل ان يصمت وان يذعن وان يخنع وان يكون سرمدي النأي بنفسه عن كل شيء من اجل ان يتنعم الطواغيت ويسطوا الفاسدين ويتبختر المنافقين ويزهوا الظالمين وينتشر الفساد والشذوذ والظلم والنفاق والإنحراف فليس مهم ان تسقط كل القيّم وتموت كل الثوابت وتضيع الأوطان وتنتهك الحرمات والمقدسات فالمهم ان ننأى بأنفسنا وتنجح نظرية النأي بالنفس.

أخيرا وليس اخرا في صالة عمليات احدى المستشفيات اخرج الطبيب احدى كليّتي المريض وعلقها جانبا ثم اقتلع شريان الرئة وعلقه جانبا ثم اقتع الكبد فعلقه واخيرا اقتلع القلب فعلقه جانبا وكادر الأطباء من حوله في ذهول فقال له احدهم . دكتور . ان المريض قد مات .. اجابه ليس مهما ان يموت المهم هو ان تنجح العملية ..!!

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