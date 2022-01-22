المقالات

أمريكا وسيناريوهات هروب الإرهابيين..!

89 2022-01-22

 

د. علي الطويل ||

 

 هجوم داعش على سجن غويران قرب الحدود العراقية ، وهروب الإرهابيين منه قبل يومين ، واليوم هجومهم على سجن الأكاديمية العسكرية في طريق حقل  كونيكو مسافة ساعة واحدة عن الحدود مع العراق ، وقبلها نقل الدواعش من مخيم الهول إلى الموصل، يعتقد أنها  سيناريوهات أمريكية واضحة  ومفهومة فهي تقع  في سياق الخطط الأمريكية التي رسمتها  منذ سنتين، لإشعال الفوضى في العراق من جديد، وهذه المرة بدعم  أوساط عراقية سياسية واجتماعية وإعلامية ، وفئات تدربت على أدوارها في هذه الفوضى.

فامريكا التي  تشغلها الأزمات العالمية مع روسيا والصين، تحتاج أن يكون العراق مشغولا بنفسه  وتعتريه الفوضى ، حتى تضمن بقائها  فيه لنهب خيراته اولا واستخدامه كقاعدة لدعم خيارات أمريكا في  استحقاقات الأزمة العالمية القادمة ثانيا ، فهل ستنجح أمريكا في مشروعها هذا؟

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أسباب تحقيق الهدف...
(65)  تعليقات على ماينشر على صفحات الفيسبوك
حادثة (العظيم) .هل ستكون الاخيرة؟!
أمريكا وسيناريوهات هروب الإرهابيين..!
مع تصاعد عمليات تنظيم داعش النوعية
إعادة داعش بطريقة ذكية..
حتى لا يخسر الجميع..!
قتل الجنود في العظيم
من يعبث بأمن العراق؟!
تحوّر اوميكرون داعش !؟ 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك