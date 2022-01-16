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تعالَ نفترض..


 

مازن البعيجي ||

 

▪️لو اتفقنا نحن هذا العدد الكبير ولنفرضه ألف شخص أن نتبرع كل شهر ٢٥ ألف دينار عراقي وهذا المبلغ ضائع ضائع بأكثر منه خلال الشهر، سوف يكون عندنا صندوق شهري فيه( ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ )ولك الخيال فيما يمكن تحقيقه بها بايدي أمينة وإدارة نظيفة شفافة.

▪️لنفرض أننا نفس العدد ألف شخص يعلق أو يشارك أو يعيد نشر مثل فديوهات الأخ العزيز كريم بدر، حتى نفضح المؤامرة ونشحذ الناس وأهل الضمائر حتى نوقف هذا الخراب وضياع أجيالنا القادمة، تخيل الألف كم يعمل لو كان هناك وحدة موقف ثقافية، وكم سوف تعرف بشرية ما يجري حتى يتم إتخاذ ما يلزم.

▪️تعال نفترض رقم ألف شاب من شبابنا الأكاديمي الغيور الذي يعرف معنى المعركة الحالية وما هي أهدافها، ويتم توجيههم كل من موقعه للعمل الثقافي والتوعوي بالشكل الذي ينقذ شبابنا الضائع ببرامج السفارة ونعمل حراك ثقافي على نظام الخلية كما أسس أمامنا الخميني العظيم ذلك، ولتكن كل خلية (٢٥) شخص من اهلنا الاقارب والأصدقاء ستكون النتيجة مذهلة في رقم يمثل جيش من الشباب يحمل نووي الثقافة..

▪️ولنفترض هذه الأعداد تعترض مثلا إعتراض سلمي على مد الأنبوب الناهب لخير الجنوب والوسط، سوف ترى أمواج من الشباب تلوي عنق أكبر فاسد وعميل وبائع ومطبع بنعومة مع ألد أعداء الإسلام المحمدي الأصيل والشيعة..

ونستطيع فرض الكثير دون الحاجة إلى التنظيم الحزبي الذي أخفق بتكرار التجربة، ويمكن اللجوء إلى نظام الخلية الثقافية والعمل تحت راية التكليف الشرعي والشعور بالمسؤولية وهم أعظم حزب لا يقهر، عليكم بتقوى الله ونظم امركم..

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

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