حتى الملوك ما عندهم هيج إمتيازات..!

صابرين البغدادي ||

رواتب ومخصصات المنصب والشهادة وبدل السكن والحمايات لأعضاء مجلس النواب كالاتي:

الراتب الاسمي ( ٤ ) مليون

مخصصات منصب (٢ ) مليون

بدل ايجار سكن ( ٣) مليون

‏مخصصات الشهادة :-

دكتوراه ١٠٠% من الراتب الاسمي، ماجستير ٧٥%، من الراتب الاسمي، البكالوريوس ٤٥% من الراتب الاسمي، معهد ٣٥% من الراتب الاسمي.

وهذا يعني أن رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي الشهرية تتراوح ما بين (١٠ -- ١٣) مليون دينار.

‏أي يكون راتب النائب خريجي الإعدادية يكون ١٠ مليون دينار اما النائب الذي يحمل دكتوراه يكون راتبه ١٣ مليون دينار

أضافة إلى ذلك هناك توفير تخصيصات وقود العجلات تبلغ ( ١ ) مليون دينار شهرياً، و توفير خدمة الإتصال بخط مفتوح كذلك ايفادات السفر تكون ٦٠٠ دولار لليوم الواحد عند السفر،

‏أما مايخص الحميات وفريق عمل النائب، توفر له تخصيصات رواتب (١٦ ) فرد ، لكل فرد من الحماية راتب( ١،٠٢٠،٠٠٠ ) أي يكون مجموع رواتب حماية النائب١٦،٣٢٠،٠٠٠ مليون دينار.

* يعني النائب الواحد مع حمايته ووقود سياراته يكلف الخزينة ٣٠ مليون دينار عراقي شهريا.

30 مليون × 328 نائب = 9 مليار و 840 مليون دينار عراقي شهريا.. فقط لا غير !!!!!!

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