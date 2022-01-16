المقالات

حتى الملوك ما عندهم هيج إمتيازات..!


 

صابرين البغدادي ||

 

رواتب ومخصصات المنصب والشهادة وبدل السكن والحمايات لأعضاء مجلس النواب كالاتي:

الراتب الاسمي ( ٤ ) مليون

مخصصات منصب (٢ ) مليون

بدل ايجار سكن ( ٣) مليون

‏مخصصات الشهادة :-

دكتوراه ١٠٠% من الراتب الاسمي، ماجستير  ٧٥%، من الراتب الاسمي، البكالوريوس ٤٥% من الراتب الاسمي، معهد ٣٥% من الراتب الاسمي.

 وهذا يعني أن رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي الشهرية تتراوح ما بين (١٠ -- ١٣) مليون دينار.

‏أي يكون راتب النائب خريجي الإعدادية يكون ١٠ مليون دينار  اما النائب الذي يحمل دكتوراه يكون راتبه ١٣ مليون دينار

أضافة إلى ذلك هناك توفير  تخصيصات وقود العجلات تبلغ ( ١ ) مليون دينار شهرياً، و توفير خدمة الإتصال بخط مفتوح كذلك ايفادات السفر تكون ٦٠٠ دولار لليوم الواحد عند السفر،

‏أما مايخص الحميات وفريق عمل النائب،  توفر له تخصيصات رواتب (١٦ ) فرد ، لكل فرد من الحماية راتب( ١،٠٢٠،٠٠٠ ) أي  يكون مجموع رواتب حماية النائب١٦،٣٢٠،٠٠٠ مليون دينار.

* يعني النائب الواحد مع حمايته ووقود سياراته يكلف الخزينة ٣٠ مليون دينار عراقي شهريا.

30 مليون × 328 نائب = 9 مليار و 840 مليون دينار عراقي شهريا.. فقط لا غير !!!!!!

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عندما يتفق العلم مع الدين حول المراة
ثقافة التسامح والوحدة بين السياسيين
تعالَ نفترض..
عندما تضع رقبتك بيد شركة لوكهيد الأمريكية..!
تعثر المشهد السياسي العراقي
حتى الملوك ما عندهم هيج إمتيازات..!
دولة ولاية الفقيه: طهران اولاً واخيراً وليس فيينا ولا اي عاصمة اخرى...!
اضاعوا فارس واي فتى اضاعوا ؟!
حكمة (لقمان) وثروة (قارون) وصبر (أيوب) ..!
كلام يدمي القلب..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك