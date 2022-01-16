حتى الملوك ما عندهم هيج إمتيازات..!

صابرين البغدادي ||
رواتب ومخصصات المنصب والشهادة وبدل السكن والحمايات لأعضاء مجلس النواب كالاتي:
الراتب الاسمي ( ٤ ) مليون
مخصصات منصب (٢ ) مليون
بدل ايجار سكن ( ٣) مليون
مخصصات الشهادة :-
دكتوراه ١٠٠% من الراتب الاسمي، ماجستير ٧٥%، من الراتب الاسمي، البكالوريوس ٤٥% من الراتب الاسمي، معهد ٣٥% من الراتب الاسمي.
وهذا يعني أن رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي الشهرية تتراوح ما بين (١٠ -- ١٣) مليون دينار.
أي يكون راتب النائب خريجي الإعدادية يكون ١٠ مليون دينار اما النائب الذي يحمل دكتوراه يكون راتبه ١٣ مليون دينار
أضافة إلى ذلك هناك توفير تخصيصات وقود العجلات تبلغ ( ١ ) مليون دينار شهرياً، و توفير خدمة الإتصال بخط مفتوح كذلك ايفادات السفر تكون ٦٠٠ دولار لليوم الواحد عند السفر،
أما مايخص الحميات وفريق عمل النائب، توفر له تخصيصات رواتب (١٦ ) فرد ، لكل فرد من الحماية راتب( ١،٠٢٠،٠٠٠ ) أي يكون مجموع رواتب حماية النائب١٦،٣٢٠،٠٠٠ مليون دينار.
* يعني النائب الواحد مع حمايته ووقود سياراته يكلف الخزينة ٣٠ مليون دينار عراقي شهريا.
30 مليون × 328 نائب = 9 مليار و 840 مليون دينار عراقي شهريا.. فقط لا غير !!!!!!
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