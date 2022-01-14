المقالات

الحق يعرفه أهل الباطل..!


  مازن البعيجي ||   سبقنا القرآن الكريم بالأخبار عن تلك الثلة التي تتصدر قيادة الناس بشعارات مزيفة، وتضليل فاضح يوم عبر عن العارفين للحقيقة والحق ولكن نكروها ووقفوا ضدها لجمال الشهوات في نفوسهم المريضة والواطية حينما قال: (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ) النمل ١٤ . نعم يعرفون أن الحق مع المقاwمة ومع المجاهدين ومع المحور المحارب لأمريكا والاستكبار! لكنها الدنيا التي حذر منها القرآن وأئمة أهل البيت "عليهم السلام"، مثل الدنيا كمثل ماء البحر روي عن الامام جعفر الصادق عليه السلام:  "مَثَلُ‏ الدُّنْيَا كَمَثَلِ مَاءِ الْبَحْرِ كُلَّمَا شَرِبَ مِنْهُ الْعَطْشَانُ ازْدَادَ عَطَشاً حَتَّى يَقْتُلَهُ". ويعلمون أن القوم لاوفاء لهم غدرة فجرة، وفاسدين من الأمويين والعباسيين والزبيريين الأنجاس، وهذه عروقهم الحاقدة على عترة المصطفى"صلى الله عليه و آله وسلم"، وعلى الحسين "عليه السلام: وعلى كل عشاق الحسين، وهم اليوم إنما يستخدمون الدهاء والمكر لايقاع الشيعة حملة القضية ببعض الشيعة ممن آمنوا واطمأنوا في غير وقت الأمان ولاعهد الوفاء! والسيوف التي سلطها الزبيريون هي ذاتها ستسلط يوما على أبناء جلدتنا ممن وقفوا بحزم يقطعون أذرعهم بغفلة وسرعان ما سندفع ثمنها الباهض والخطير!!!   "البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه" مقال آخر دمتم بنصر .. 
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التحدي محمود إن كان من الأبطال..
الحق يعرفه أهل الباطل..!
قراءة الأحداث من زاويتها الصحيحة
بينَ زوايا الوطَن ينتظر اللبنانيون الفرَج 
ماذا لديكم بعد البصرة! طريق الحرير بداية العالم ونهايته!
هذه هي السياسة التي لا تفهمون..
العراق هو (حمد)..!
من تصاحب من الكتل السياسية؟!
هل هي محاولة لتدويل قضية وجود القوات الأجنبية في العراق؟!
ماذا لو اتحدت القوى الشيعية من جديد ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك